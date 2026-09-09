  • 09.09.2026, 09:29:32
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Valerie Brugger als „Marketing Leader of the Year” ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung zur „Marketing Leader of the Year“ wird die erfolgreiche Marketingarbeit der Wiener Städtischen und die Leistung an ihrer Spitze gewürdigt.

Valerie Brugger als „Marketing Leader of the Year” ausgezeichnet
Wien (OTS) - 

Bereits zum siebenten Mal zeichnen der Marketing Club Österreich und das Fachmedium INTERNET WORLD Austria herausragende Marketing-Persönlichkeiten aus. In der Kategorie Finanzen & Telekommunikation wählte die Fachjury Valerie Brugger zur „Marketing Leader of the Year“ 2025. „Ich glaube an Marketing, das sich etwas traut und nicht nur sichtbar sein will, sondern relevant – für Menschen, für die Marke und für das Geschäft. Diesen Anspruch leben wir als Team jeden Tag – mit dem Mut, neue Wege zu gehen und Dinge bewusst anders zu machen. Dass dieser Weg nun mit dem Marketing Leader of the Year Award ausgezeichnet wird, macht mich unglaublich stolz und soll auch mein gesamtes Team vor den Vorhang holen“, betont Valerie Brugger.

Auch Sonja Brandtmayer, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen, gratuliert: „Erfolgreiches Marketing braucht talentierte Köpfe, die Veränderungen früh erkennen und daraus mutige und wirkungsvolle Strategien entwickeln. Valerie Brugger hat unsere Marke in den vergangenen Jahren mit strategischem Weitblick und Gestaltungswillen entscheidend mitgeprägt. Wir sind stolz, mit ihr eine der profiliertesten Marketingexpert:innen Österreichs in unseren Reihen zu wissen.

Valerie Brugger leitet seit 2024 die Bereiche Marketing, Innovation und digitaler Vertrieb sowie seit 2025 zusätzlich die Werbung. Die von ihr verantworteten Kampagnen der Wiener Städtischen wurden national vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Staatspreis Marketing 2026.

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