„Made in Austria – Made for Austria“: Kampagne der österreichischen Medien gewinnt zwei Media Awards

Wien (OTS) -

Die gemeinsame Kampagne „Made in Austria – Made for Austria“, die 2025 vom Verband Österreichischer Privatsender (VÖP), Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und dem Österreichischen Rundfunk (ORF) initiiert wurde, wurde gestern zweifach mit dem Media Award 2026 ausgezeichnet: in der Kategorie „Exzellente Nachhaltigkeit in Media“ und mit dem “Sonderpreis 100% Österreich”.

Die Auszeichnungen würdigen eine Kampagne, die einen außergewöhnlichen Schulterschluss sichtbar macht. Denn kaum etwas zeigt die Relevanz des Themas deutlicher als die Tatsache, dass sich die gesamte österreichische Medienbranche hinter eine gemeinsame Botschaft stellt – ein Schulterschluss, der in dieser Form wohl einzigartig ist. Nach dem Start der Kampagne 2025 wurde der Zusammenschluss 2026 nochmals erweitert: Neben VÖP, VÖZ und ORF sind auch der Verband der Regionalmedien Österreichs (VRM) und der Verband Out of Home Austria (OOHA) Teil der Initiative.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine einfache, aber weitreichende Botschaft: Media-Agenturen und Werbekunden entscheiden mit ihren Buchungsentscheidungen darüber, wie die Medienlandschaft von morgen aussieht. Werbebudgets sind nicht nur ein Instrument zur Erreichung von Zielgruppen. Sie entscheiden auch darüber, welche Medienangebote wirtschaftlich nachhaltig bestehen können und damit darüber, wo journalistische und publizistische Wertschöpfung stattfindet.

Denn es macht einen Unterschied, ob Werbung bei globalen Onlineplattformen oder bei seriösen österreichischen Medienunternehmen gebucht wird: Österreichische Medien stehen für journalistische Qualität, Transparenz und ein verlässliches, qualitätsgesichertes Umfeld für Marken. Gleichzeitig schaffen sie hierzulande Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zu Medienvielfalt und demokratischer Öffentlichkeit.

„Mit jeder Media-Buchung wird die Medienzukunft in Österreich mitentschieden. Deshalb ist es wichtig, nicht nur auf Reichweite und Preis zu schauen, sondern auch darauf, in welchem Umfeld Marken sichtbar werden und welche Strukturen man mit seinem Werbebudget stärkt“, betonen die Initiatoren.

Die Kampagne richtet sich damit insbesondere an jene, die täglich über die Verteilung von Werbebudgets entscheiden. Media-Agenturen und Werbekunden haben es in der Hand, ob Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Medienvielfalt und qualitätsvolle journalistische Angebote in Österreich gestärkt werden. „Made in Austria – Made for Austria“ will dafür Bewusstsein schaffen und die Entscheidung für österreichische Medien als bewusste Investition in einen starken Medienstandort positionieren.

Entwickelt und realisiert wurde die Kampagne von The Odd und der Agentur Salić.

Weitere Informationen unter www.die-oesterreichischen-medien.at.

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