Volksanwältin Gaby Schwarz: Schon jetzt so viele Suizide in Haft wie im gesamten Vorjahr

Wien (OTS) -

„Mit Ende August 2026 wurden uns bereits so viele Suizide aus Österreichs Justizanstalten gemeldet, wie im gesamten Vorjahr. Damit haben wir den traurigen Höchststand von 2025 erreicht. Es ist zu befürchten, dass die Zahl der Suizide heuer noch weiter steigt. Das muss ein Alarmsignal für das zuständige Justizministerium sein“, verweist Volksanwältin Gaby Schwarz auf 8 Suizide und 33 Suizidversuche, die der Volksanwaltschaft gemeldet wurden (Zeitraum: 1.1. bis 26.8.2026). Von 2020 bis 2025 waren es insgesamt 60 Suizide und 235 Suizidversuche.

Anlässlich des Internationalen Tages der Suizidprävention am 10. September fordert Volksanwältin Gaby Schwarz einmal mehr, die Präventionsmaßnahmen zu verbessern: „Eine Einschätzung des Suizidrisikos bei Haftantritt reicht nicht. Es gibt noch viel Luft nach oben, zum Beispiel bei der neuerlichen Beurteilung nach acht bis zwölf Wochen.“ Diese Maßnahme gehört zu 48 Empfehlungen einer Expertengruppe im Auftrag des Justizministeriums aus dem Jahr 2023, an der auch die Volksanwaltschaft beteiligt war.