  • 09.09.2026, 08:29:32
  • /
  • OTS0011

GBV Zahl des Monats September

In 27,4 % aller Haushalte von gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) leben Kinder.

Wien (OTS) - 

Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBVs) leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bereitstellung von leistbarem und familiengerechtem Wohnraum. In 27,4 % aller GBV-Haushalte leben Kinder – ein deutlich höherer Anteil als etwa in privaten Mietwohnungen, wo der Anteil 24,4% beträgt. Damit kommt den GBVs insbesondere in Österreichs Ballungszentren eine zentrale Rolle bei der Versorgung von Familien mit leistbaren Wohnungen zu. Gerade in Zeiten hoher finanzieller Belastungen von Familien, wie etwa zum Schulstart, gewinnt die Bedeutung leistbaren Wohnraums zusätzlich an Gewicht.

GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen
Dr. Klaus Bichler
Telefon: 0676 8311 7229
E-Mail: [email protected]
https://www.gbv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen
Dr. Klaus Bichler
Telefon: 0676 8311 7229
E-Mail: [email protected]
https://www.gbv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright