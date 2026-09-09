GBV Zahl des Monats September

Wien (OTS) -

Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBVs) leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bereitstellung von leistbarem und familiengerechtem Wohnraum. In 27,4 % aller GBV-Haushalte leben Kinder – ein deutlich höherer Anteil als etwa in privaten Mietwohnungen, wo der Anteil 24,4% beträgt. Damit kommt den GBVs insbesondere in Österreichs Ballungszentren eine zentrale Rolle bei der Versorgung von Familien mit leistbaren Wohnungen zu. Gerade in Zeiten hoher finanzieller Belastungen von Familien, wie etwa zum Schulstart, gewinnt die Bedeutung leistbaren Wohnraums zusätzlich an Gewicht.



GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.