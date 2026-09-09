Frauen in der Landwirtschaft: Gemeinsam ackern für eine gleichberechtigte Zukunft

Wien (OTS) -

Frauen tragen wesentlich zur Zukunft der Landwirtschaft bei: Sie bewirtschaften Höfe, leiten Betriebe, sichern Einkommen, übernehmen Sorgearbeit und treiben Innovationen voran. Dennoch sind ihre Leistungen und Perspektiven in Statistiken, politischen Debatten und Entscheidungsgremien nach wie vor unterrepräsentiert.

Wie gerecht sind Eigentum, Fördermittel und betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten verteilt? Was brauchen Frauen, um ihre Höfe und den ländlichen Raum gleichberechtigt mitgestalten zu können? Und welche Rolle spielen Hofnachfolge, soziale Absicherung und die oftmals unsichtbare Care-Arbeit?

Anlässlich des Internationalen Jahres der Bäuerin 2026 lädt das Centre of Agricultural Sciences (CAS) der BOKU University zur 16. Herbsttagung. Unter dem Titel

Gemeinsam ackern – für eine gleichberechtigte und zukunftsfähige Landwirtschaft!

stehen die Lebensrealitäten, Herausforderungen und Potenziale von Frauen in der Landwirtschaft im Mittelpunkt.

Zeit: Mittwoch, 16. September 2026, 9.00 bis 17.15 Uhr

Ort: BOKU Ilse Wallentin Haus, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

und im https://www.youtube.com/live/9YCDyJYpCOw

Programm

9.00 Uhr – Begrüßung

Christoph Pfeifer, Vizerektor für Forschung und Innovation, BOKU University

Martin Schönhart, Leiter der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen

Jochen Kantelhardt, Leiter des BOKU Centre of Agricultural Sciences und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie

9.30 Uhr – Keynotes

Soziale und ökonomische Wirklichkeit von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben

Zazie von Davier, Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, Braunschweig

Von Frauen geführte Innovationen für eine sozial gerechte und nachhaltige Landwirtschaft

Stefanie Lemke, Institut für Entwicklungsforschung, BOKU

11.15 Uhr – Blitzlicht-Vorträge

Kurze Impulse beleuchten Investitionsförderungen aus der Genderperspektive, das Verhältnis von Landwirtschaft und Feminismus, die Eigentumsverhältnisse bei landwirtschaftlichen Flächen sowie die Geschlechtergleichstellung aus Sicht der österreichischen Landjugend.

12.15 Uhr – Statement zum Internationalen Jahr der Bäuerin 2026

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

14.00 Uhr – Interaktive Parallelsessions

Im Mittelpunkt stehen die Perspektiven und Lebenserfahrungen von Frauen in der Landwirtschaft, Fragen der Hofnachfolge und der Klimawandelanpassung sowie Visionen für eine gleichberechtigte Landwirtschaft.

15.00 Uhr – Performance und Round Table „Who Cares?“

Zum Abschluss rückt die Bedeutung von Care-Arbeit für landwirtschaftliche Betriebe und ländliche Gemeinschaften ins Zentrum einer künstlerischen Performance und einer Diskussionsrunde mit Vertreter*innen aus Landwirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Landjugend.

Die Tagung wird gemeinsam mit der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen, der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie und dem Institut für Entwicklungsforschung der BOKU veranstaltet.

Die Veranstaltung ist öffentlich, die Teilnahme kostenfrei. Um Anmeldung per E-Mail an [email protected] wird gebeten.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Über das BOKU Centre of Agricultural Sciences

Das BOKU Centre of Agricultural Sciences (CAS) bündelt die agrarwissenschaftlichen Kompetenzen der BOKU University. Als Netzwerkplattform stärkt es den Austausch zwischen Forschung, Lehre und Praxis, fördert Kooperationen innerhalb und außerhalb der Universität und macht die vielfältigen agrarwissenschaftlichen Aktivitäten der BOKU sichtbar.