- 09.09.2026, 07:51:02
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- OTS0006
KORREKTUR-AVISO: Heutiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt
Heute, Mittwoch 9. September 2026 um 10.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Statt des ursprünglich angekündigten Pressefoyers finden Doorsteps statt.
Termin für Medien:
9.45 Uhr
DOORSTEPS mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.15 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202713
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