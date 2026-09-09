KORREKTUR-AVISO: Heutiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Heute, Mittwoch 9. September 2026 um 10.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Statt des ursprünglich angekündigten Pressefoyers finden Doorsteps statt.



Termin für Medien:



9.45 Uhr

DOORSTEPS mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).