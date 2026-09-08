  • 08.09.2026, 20:23:32
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WKÖ-Danninger zum Aus der Burgenland-Maut: Starke Stimme der Wirtschaftskammer zeigt Wirkung

Wirtschaftskammer konnte Belastung für den Standort verhindern

Wien (OTS) - 

„Die Entscheidung, die Mautpläne im Burgenland nicht weiterzuverfolgen, ist ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort und beweist, dass sachliche Argumente sowie der breite Schulterschluss der Wirtschaft große Wirkung zeigen können. Das ist ein wichtiger Erfolg, der nicht nur die Transportwirtschaft, sondern die gesamte Wertschöpfungskette betrifft“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), nach den heutigen Gesprächen zwischen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und WK Burgenland-Präsident Andreas Wirth, die das Aus des Maut-Projekts zur Folge hatten.

Schließlich hätte die Lkw-Maut von der Industrie über das Gewerbe bis zum Handel alle Branchen und letztlich die Konsumentinnen und Konsumenten getroffen. Denn die Betriebe hätten die Mehrkosten weitergeben müssen. „Damit wäre die Maut auch ein Inflationstreiber gewesen“, so Danninger. Das wiederum hätte die ohnehin herausfordernden Rahmenbedingungen für die heimischen Betriebe weiter verschärft.

„Wir freuen uns, dass die Wirtschaftskammer dies verhindern konnte. Denn was wir jetzt brauchen, sind Entlastung, Planungssicherheit und bessere Rahmenbedingungen – und keine neuen Belastungen“, so Danninger abschließend. (PWK420/DFS)

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