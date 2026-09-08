UNDP zu Gast im Haus der Philanthropie: Gemeinsam mehr Wirkung für die internationale Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Wie kann internationale Zusammenarbeit angesichts einer sich grundlegend verändernden Finanzierungslandschaft künftig noch wirksamer gestaltet werden? Und welchen Beitrag können Philanthropie, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, öffentliche Institutionen und internationale Organisationen im Rahmen sektorübergreifender Zusammenarbeit leisten?Diesen Fragen widmete sich ein hochrangiger Rundtisch am 8. September im Haus der Philanthropie in der Wiener Alten Börse. Auf Einladung des Verbands für gemeinnütziges Stiften (VgS) traf Susan Brown, Assistant Secretary-General des United Nations Development Programme (UNDP), dabei mit Samira Rauter (Peopleshare Foundation und BildungTomorrow), Franz Karl Prüller und Günther Lutschinger (Verband für gemeinnütziges Stiften) sowie Vertreter:innen von gemeinnützigen Stiftungen zusammen. Diskutiert wurde unter anderem darüber, wie lokal verankerte Lösungen unterstützt und unterschiedliche Akteur:innen über Ländergrenzen hinweg erfolgreich miteinander verbunden werden können.



Dazu Samira Rauter, Stifterin und Gründerin des Hauses der Philanthropie: „Viele gesellschaftliche Herausforderungen sind längst nicht mehr national begrenzt. Indem das Haus seine Verbindungen zu internationalen Stiftungen, Social Entrepreneurs und philanthropischen Netzwerken weiter ausbaut, kann es Wien noch stärker als Standort moderner Philanthropie etablieren.“

Das Haus der Philanthropie, 2017 gegründet, ist ein Ort der Co-Kreation für gemeinnützige Stiftungen und philanthropische Organisationen mit vielseitigen Schwerpunkten und Wirkungsbereichen. Es bietet Raum für all das, was gemeinnützige Stiftungen und Organisationen täglich beschäftigt – von nachhaltigen Projekten für benachteiligte Menschen und ihrem Umfeld bis hin zum Umgang miteinander oder auch Unternehmertum mit Social Impact. Aktuell arbeiten an diesem historischen Ort des Geldes 16 gemeinnützige Stiftungen und Organisationen.



„Für uns ist der hochrangige Besuch des UNDP eine Anerkennung der weitreichenden Wirkungskraft des gemeinnützigen Stiftungssektors“ , betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Verbands für gemeinnütziges Stiften, und führt aus: „Wir wollen nicht bei der Feststellung stehen bleiben, dass Zusammenarbeit wichtig ist. Entscheidend ist, herauszufinden, wo die jeweiligen Stärken tatsächlich ineinandergreifen und daraus konkrete gemeinsame Wirkung entstehen kann. Voraussetzung dafür ist, die jeweiligen Institutionen, Arbeitsweisen und Kompetenzen besser kennenzulernen. Denn letztlich geht es darum, gemeinsam dort mehr zu bewirken, wo Unterstützung gebraucht wird – indem gute, lokal verankerte Lösungen gestärkt, Wissen und Ressourcen gebündelt und erfolgreiche Ansätze über Länder und Regionen hinweg weitergetragen werden.“