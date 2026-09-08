Götze/Grüne: Öffipreisbremse dringend nötig

Wien (OTS) -

Mit 1. September sind die Preise für die Öffitickets – regionale Klimatickets, Strecken-Jahreskarten sowie Top-Jugendticket – nach Preiserhöhungen Anfang Juli neuerlich gestiegen. „Das ist bereits die zweite Öffi-Preisschraube innerhalb kurzer Zeit – für die Nutzer:innen der öffentlichen Verkehrsmittel schon wieder eine Mehrbelastung. Und das, obwohl die Geduld der Pendler:innen und Öffi-Fahrer:innen in vielen Regionen aktuell eh schon sehr strapaziert wird“, meint Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, und weiter: „Täglich spreche ich mit verärgerten Fahrgästen. Beispielsweise bedeutet die langfristige Sperre der Stammstrecke in der Ostregion für die Betroffenen wesentlich längere Fahrtzeiten und das in übervollen Verkehrsmitteln. Dazu kommen häufige Zugverspätungen oder sogar -ausfälle und oft verbunden mit mangelhafter oder sogar falscher Information der Fahrgäste. Die Geduldsfäden sind bereits zum Reißen gespannt und die, die ein Auto haben, bewältigen ihre täglichen Wege wieder vermehrt damit. Die anderen lässt die Regierung im Regen stehen. Zum Beispiel die Familien mit Schulkindern: Das VOR-Jugendticket wird einfach so um mehr als 50 Prozent teurer. Damit wird die so genannte Schüler:innenfreifahrt zu einer erheblichen Kostenbelastung für die Familien, die am Beginn des Schuljahres sowieso schon finanziell äußerst unter Druck stehen. Die Kinder nicht in die Schule zu schicken, ist hoffentlich keine Alternative.“

Im Frühjahr hat die Regierung zur Dämpfung der Spritpreise eine „Spritpreisbremse“ beschlossen und nun kurzfristig neuerlich bis Ende September verlängert. Die Grünen forderten einen Öffipreisbremse, um die Tarife der öffentlichen Verkehrsmittel ebenso preisgünstig zu erhalten.

„Während die Spritpreisbremse rasch beschlossen wurde, vergisst die Regierung komplett auf die, die auf die Öffis angewiesen sind. Die Pendlerinnen warten auf ähnliche Entlastungen wieder einmal leider vergeblich. Stattdessen werden Milliarden in den Ausbau von Autobahnen und Schnellstraßen gesteckt, so als gäbe es keine Klimakrise oder wäre die Regierung dagegen komplett machtlos“, kritisiert Götze.