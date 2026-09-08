Maurer zu PISA-Ergebnissen: Klarer Handlungsauftrag an Bundesregierung

Wien (OTS) -

„Alle paar Jahre wieder blickt die Bundesregierung besorgt auf die Ergebnisse des PISA-Tests, dabei sind die Ergebnisse weitgehend konstant: Der Abwärtstrend in unserem Bildungssystem setzt sich nahtlos fort. Wir sehen schlechtere Ergebnisseunserer Schüler:innenbesonders beim Lesen und beim Rechnen. Das ist einmal mehr ein klarer Auftrag an die Regierung und Bildungsminister Wiederkehr, vom Ankündigen endlich ins Tun zu kommen“, kritisiert Sigi Maurer, Bildungssprecherin der Grünen, die Bundesregierung.

Für die Grünen steht fest, dass es verschiedene Ansätze braucht, um in unserem Bildungssystem etwas zum Positiven zu bewegen: „Das Problem beginnt ja nicht damit, dass 15-Jährige immer schlechter schreiben, lesen und rechnen können. Es beginnt viel früher, sogar noch vor dem Schuleintritt. Aber gerade hier machen die Bundesländer, allen voran die blau-schwarz regierten, nur das absolut Nötigste. Mittel, die der Bund für den Ausbau der Elementarpädagogik bereitstellt, werden einfach nicht abgeholt“, hält Maurer fest.

Daher fordert Maurer: „Die Selbstbestimmung, von der die Regierung immer wieder spricht, funktioniert offenbar nicht. Es braucht einen klaren Kurs für die Länder, der den Ausbau der Elementarpädagogik vorgibt. Auch mehr Mittel für die Schulsozialarbeit und Schulpsychologie wären dringend nötig, damit sich Lehrer:innen wieder darauf konzentrieren können, wofür sie da sind: auf den Unterricht. Und auch die Eltern sollte man stärker an Bord holen: Bildung wird immer noch viel zu oft vererbt, und in Familien, in denen wenig Bewusstsein für den Stellenwert einer guten Ausbildung vorhanden ist, haben Kinder es doppelt schwer. Unser Bildungssystem muss da gerechter werden.“