AVISO: Bundeskanzler Stocker besucht Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 15. September 2026 besucht Bundeskanzler Christian Stocker gemeinsam mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und dem designierten österreichischen Generalstabschef General Harald Vodosek den Produktionsstandort der Rheinmetall MAN Military Vehicles in Wien Liesing. Der Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall AG, Armin Papperger, wird durch den Standort führen.

Am Standort Wien-Liesing produziert das Rheinmetall-Tochterunternehmen Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) militärische LKW für Streitkräfte weltweit. Die Fahrzeuge sind für hohe Mobilität, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hohe Belastbarkeit ausgelegt. In den vergangenen Jahren wurden die Produktionskapazitäten am Standort deutlich erweitert. Künftig sollen in Wien-Liesing bis zu 4.000 Fahrzeuge pro Jahr gefertigt werden können.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Anmeldung bis Donnerstag, 10. September 2026, 16.00 Uhr unter https://www.rheinmetall.com/de/microsites/standortbesuch-rmmv-wien möglich. Im Vorfeld findet eine Sicherheitsüberprüfung der Teilnehmenden statt.

Die Anmeldung und Sicherheitsüberprüfung erfolgen durch die Rheinmetall AG. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Anmeldung und Medienteilnahme.

Termine für Medien:

12.00-12.30 Uhr

Registrierung für Medienschaffende geöffnet, Produktpräsentation, Erfrischungen

13.00 Uhr

Eintreffen und Begrüßung durch Rheinmetall-Vorstandsvorsitzenden Armin Papperger

13.10 Uhr

Vorstellung Rheinmetall-Standort Wien-Liesing

13.30-14.10 Uhr

Gemeinsamer Werksrundgang

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT bei gekennzeichneten Positionen

14.10-14.30 Uhr

Ansprache an die Belegschaft

14.30 Uhr

PRESSESTATEMENTS

anschl.

Möglichkeit für O-Töne

15.00 Uhr

Verabschiedung

Ort: Rheinmetall MAN Military Vehicles GesmbH, Brunner Strasse 44-50, 1230 Wien, Österreich (Einlass von 12.00 – 12.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

HINWEISE ZUR ANMELDUNG UND MEDIENTEILNAHME

Es gelten die Bestimmungen zur Anmeldung und Sicherheitsüberprüfung der Rheinmetall AG:

Im Vorfeld findet eine Sicherheitsüberprüfung der Teilnehmenden durch die zuständigen Behörden statt. Ohne diese Überprüfung wird eine Teilnahme nicht möglich sein. Rheinmetall ist ein geheimschutzrelevantes Unternehmen. Daher gilt für den Zugang zum Werk die Staatenliste des deutschen Bundesministeriums des Innern (BMI) im Sinne von § 13 Absatz 1 Nummer 17 SÜG. Sollten Sie die Staatsbürgerschaft eines gelisteten Staates besitzen, kann Ihnen daher kein Zutritt zu der Veranstaltung ermöglicht werden. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich zudem damit einverstanden, dass Ihre Daten zum Zweck der Gefahrenabwehr an die zuständigen Sicherheitsbehörden übermittelt werden können.

Eine Anmeldung ist bis spätestens Donnerstag, 10. September 2026, 16.00 Uhr unter https://www.rheinmetall.com/de/microsites/standortbesuch-rmmv-wien möglich.

Vor dem pünktlichen Beginn der Veranstaltung am 15. September 2026 erfolgen die namentliche Registrierung der Gäste und ein Sicherheitscheck. Spätester Einlass ist um 12.30 Uhr.

Die Parkmöglichkeiten vor Ort sind begrenzt. Bitte teilen Sie die Anzahl der KFZ sowie die KFZ-Kennzeichen unter [email protected] mit.

Bitte halten Sie einen amtlichen Lichtbildausweis und Ihren Presseausweis bereit.

Es wird verschiedene Bildpunkte geben, an denen Foto-/Filmaufnahmen möglich sind. Ansonsten ist das Fotografierverbot zu beachten.

Eine Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie nach erfolgter Zusage.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Rheinmetall AG unter [email protected] sowie unter +49 211-473 4748 zur Verfügung.