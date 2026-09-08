  • 08.09.2026, 11:48:02
  • /
  • OTS0095

Lobau-Trockenheit: Kein Grund mit Wasserzufuhr auf Ergebnisse zu warten

Grundwassermodell ist kein Wundermittel

Wien (OTS) - 

Kritik an fortgesetzten Schutzbehauptungen der Stadt Wien, welche jedwede Wasserzufuhr für die von der Donau abgedämmte Untere Lobau nach wie vor verweigert, übt die Umweltorganisation VIRUS. Sprecher Wolfgang Rehm stellt klar: „Auch mit dem neu beauftragten Grundwassermodell, wird man nicht alles wissen können, ist das keine Wunderwaffe und gibt es keinen Grund mit Lobau-Infusionen auf irgendwelche Ergebnisse zu warten“.

Die technischen Voraussetzungen für einen schnellen wasserwirtschaftlichen Versuch zur Ausdehnung der existierenden Lobaudotation seien durch das so genannte „Staudigl-Wehr“, das die dotierte Obere Lobau von der Unteren Lobau trennt, vorhanden. „Die Einrichtung eines Monitorings durch engmaschige Sondenbeprobungen mit dem für den Fall, dass tatsächlich Grundwasserqualitätsveränderungen im Nahbereich von Trinkwasserbrunnen auftreten, rechtzeitig eingegriffen werden kann, ist auch keine Raketenwissenschaft. Diesfalls sei entweder die Dotation zu unterbrechen oder könnten die ohnehin selten beanspruchten Brunnen temporär sabgeschaltet werden, wie es bei jedem Hochwasser passiert und ist dann überschaubare Zeit abzuwarten, bis hier eben nicht die Luft sondern das Wasser rein ist. Es geht hier schließlich nicht um dauerhaft wirksame Schadstoffe,“ so Rehm. Die erneute Beauftragung von Grundwassermodellberechnungen sei für partielle Erkenntnisse zu begrüßen, eigne sich aber nicht als Schutzbehaupung für Untätigkeit und dürfe nicht als Instrument einer Verzögerungstatktik missbraucht werden. „Derartige Modellierungen haben ihre Grenzen und können auch wenn sie - im Gegensatz zu den wiederholten Fehlversuchen der Asfinag beim Lobautunnel - gut gemacht sind - die Realität nur unvollkommen abbilden. Es wird daher auch danach kein Zustand der Allwissenheit eintreten,“ so Rehm. Es gehe aktuell um Infusionen für den Intensivpatienten Lobau - für eine langfristige Lobau-Sanierung werde es ohnehin noch weitere Maßnahmen brauchen, die dann eine größere Vorlaufzeit benötigten. „Die Probleme durch extreme Trockenheit und Niederwasserstände, die das ganze Land und auch die im besseren Zustand befindlichen Donauauen in Niederösterreich betreffen, in der vorbelasteten Lobau im besonderen Maße offensichtlich geworden. Sie bestehen bei fortgesetzter Untätigkeit jedoch dort auch dann weiter, wenn sie nicht so augenscheinlich sind wie heuer,“ so Rehm abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Umweltorganisation VIRUS
Wolfgang Rehm
Telefon: 0699/12419913
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VIR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

VIRUS - WUK-Umweltbureau

Rückfragen & Kontakt

Umweltorganisation VIRUS
Wolfgang Rehm
Telefon: 0699/12419913
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright