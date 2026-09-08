ÖWA II/2026: Heute.at ist Österreichs größte private Medienmarke

Wien (OTS) -

Mit Tempo, Relevanz und einem Themenmix, der so vielfältig ist wie Österreich ist, an die Spitze: In der quartalsweise veröffentlichten Planungsausweisung der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) werden dem „Heute“-Einzelangebot durchschnittlich 3.559.011 Unique User pro Monat (April-Juni 2026) bescheinigt. Das entspricht einer Reichweite von 49,1 Prozent der österreichischen Internetnutzer. Verglichen mit dem Q2/2025 ist das ein Wachstum von 8,5 Prozent und ein Zugewinn von 279.000 Userinnen und Usern.

Heute.at ist damit laut der ÖWA-Studie (April bis Juni) Österreichs reichweitenstärkstes privates Einzelangebot und lässt die Konkurrenz hinter sich: Krone.at erreicht 3.515.114 Unique User beziehungsweise 48,5 Prozent Reichweite, kurier.at kommt auf 3.152.707 User (43,5 Prozent). Deutlich dahinter folgen schließlich oe24.at mit 2.938.168 Usern (40,5 Prozent) und MeinBezirk.at mit 2.916.601 Usern (40,2 Prozent).

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric: „Österreichs größte private Medienmarke in der ÖWA-Planungsausweisung zu sein, ist ein riesiger Erfolg für unser gesamtes Team und eine starke Bestätigung für unseren redaktionellen Kurs: Wir erzählen Österreich – schnell, verständlich und mit Geschichten, die sonst niemand schreibt.“

Vermarktungschefin Beate Österreicher: „Die aktuellen Quartalszahlen unterstreichen, dass Heute.at seine Spitzenposition nachhaltig behauptet. Für unsere Werbepartner ist diese konstant hohe Reichweite, mit einem gewaltigen Pool an Usern in der jeweils gewünschten Zielgruppe besonders wertvoll: Sie erreichen über unsere Plattform Monat für Monat Millionen Menschen in ganz Österreich. Diese Kombination aus Reichweite, starken journalistischen Inhalten und innovativen Werbelösungen macht Heute.at zu einem besonders attraktiven Partner für die Werbewirtschaft.“

Die Erfolgszahlen im Überblick:

Schon 3,55 Millionen Unique User auf Heute.at in einem durchschnittlichen Monat.

in einem durchschnittlichen Monat. Die größte Reichweite erzielt Heute.at in einem durchschnittlichen Monat in Niederösterreich (53,1 Prozent/724.000 User) und Wien (52,1 Prozent/850.000 User) und hat hier die private Nummer-1-Position inne. In Oberösterreich erreicht Heute.at 52,0 Prozent der Internetnutzer (633.000 User)

in einem durchschnittlichen Monat in Niederösterreich (53,1 Prozent/724.000 User) und Wien (52,1 Prozent/850.000 User) und hat hier die private Nummer-1-Position inne. In Oberösterreich erreicht 52,0 Prozent der Internetnutzer (633.000 User) Mit 1,82 Millionen Leserinnen überspringt Heute.at bei Frauen die 50-Prozent-Reichweiten-Marke. Kein anderes privates Onlinemedium erreicht mehr Frauen.

bei Frauen die 50-Prozent-Reichweiten-Marke. Kein anderes privates Onlinemedium erreicht mehr Frauen. Innerhalb einer durchschnittlichen Woche steuern 1,65 Millionen Menschen Heute.at an.

an. Die Tagesreichweite liegt bei 511.068 Leserinnen und Lesern.

Quelle: ÖWA 2026-II, Unique User, durchschnittlicher Monat, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre