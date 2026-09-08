  • 08.09.2026, 11:30:34
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SPÖ-Bildungssprecher Himmer zu PISA – „Gleiche Chancen und beste Bildung für alle ist die richtige Antwort"

Wien (OTS) - 

Heute hat die OECD die Ergebnisse der PISA-Studie für das Jahr 2025 veröffentlicht. Die österreichischen Schüler:innen sind demnach in allen Fächern signifikant besser als der OECD-Schnitt, dies allerdings bei insgesamt OECD-weit sinkenden Ergebnissen. Auffällig ist, dass die soziale Lage des Elternhauses in Österreich immer noch einen starken Einfluss auf die Ergebnisse der Schüler:innen hat. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer ist überzeugt, „dass diese Regierung dafür die richtigen Antworten auf diese Herausforderung hat, eine besonders wichtige ist der Chancenbonus". Der Chancenbonus startet mit diesem Schuljahr und stattet 400 Schulen mit mehr Unterstützung aus. ****

„Unsere Aufgabe ist es, dass alle Kinder die beste Bildung und die gleichen Chancen haben – unabhängig davon, wo sie leben, welche Sprache sie zu Hause sprechen oder wie viel Geld ihre Eltern haben", sagt Himmer.

Mit dem Chancenbonus wurde eine langjährige SPÖ-Forderung umgesetzt. Schulen mit größeren Herausforderungen bekommen mehr Unterstützung. Damit werde auch in Inklusion, ganztägige Schulformen, mehr Schulpsychologie und Schulsozialarbeit investiert und die Deutschförderung werde ausgebaut, damit Kinder bestmöglich unterstützt werden.

„Kinder starten nicht unter denselben Bedingungen in das Schulleben. Es ist unsere Aufgabe, Unterschiede auszugleichen und unseren Kindern die beste Bildung zu bieten. Daran arbeiten wir jeden Tag weiter“, betont der SPÖ-Bildungssprecher. (Schluss) wf/ls

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