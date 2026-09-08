FPÖ – Hafenecker: „Themenauswahl beim ORF-Sommergespräch mit Herbert Kickl durch den ORF war unterirdisch!“

Wien (OTS) -

„Der ORF hat gestern beim Sommergespräch mit Herbert Kickl die große Chance verpasst, mit dem Obmann der stimmenstärksten Partei über jene Themen zu sprechen, die wirklich von Bedeutung sind. Stattdessen wurden Orchideenthemen wie die auch vom ORF ursprünglich mitkonstruierte und nun ausschließlich vom linken ‚Standard‘ weiter am Leben erhaltene Story zu Identitären Länge mal Breite aufgetischt. Dann sollte Kickl mehrmals zu Aussagen von AfD-Politikern Stellung nehmen. Das alles sind Themen, die in der Lebensrealität der Menschen in Österreich keine Rolle spielen. Es ist umso beschämender, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Sendezeit des Sommergesprächs dafür verschwendet“, kritisierte heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker die Themenauswahl beim gestrigen ORF-Sommergespräch.

Mehrfach berief sich die Moderatorin Susanne Stribl auf vermeintliche Fakten, die sie allesamt aus dem linken „Standard“ hatte. Hafenecker: „Dieses Medium hat offenbar den Auftrag, die FPÖ ins Visier zu nehmen. Ein leitender Redakteur des Mediums darf als politischer Aktivist bezeichnet werden. Die Berichte dieses Mediums als echte Fakten darstellen zu wollen, das geht sich nicht aus. Und wie bereits erwähnt: Dieses Thema spielt außerhalb der ‚Standard‘-Redaktion im Land keine Rolle.“

Der freiheitliche Mediensprecher kritisierte auch die Ungleichbehandlung des FPÖ-Parteichefs: „Die anderen Parteichefs wurden fast alle zur FPÖ befragt. Als gestern Herbert Kickl über die ÖVP sprechen wollte, warf sich die Moderatorin sofort schützend vor die Volkspartei."

Das von Kickl bereits in der Vorwoche angekündigte ORF-Volksbegehren klammerte der Staatsfunk gestern aus. Hafenecker: „Das Ablenken vom eigenen Sauhaufen am Küniglberg gestern ist typisch ORF. Es wird allerdings nichts helfen. Schon bald haben die Österreicher beim ORF-Volksbegehren mit ihrer Unterschrift die Möglichkeit, ihr Urteil über den Staatsfunk abzugeben.“

Aller Widrigkeiten zum Trotz hat FPÖ-Chef Herbert Kickl gestern im ORF-Sommergespräch gezeigt, warum das Vertrauen der Menschen in die FPÖ und in Herbert Kickl immer weiter ansteigt. „Der zukünftige Volkskanzler Herbert Kickl hat auch gestern mit seinen Aussagen zu Pensionen, Klimapolitik, Bundesheer oder Wirtschaft überzeugt. Daran konnten auch die permanenten Störfeuer der ORF-Moderatorin nichts ändern“, so Hafenecker.