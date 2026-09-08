Pröll: 6,3 Millionen ausgestellte „ID Austria“ nach erfolgreicher ID Austria Servicetour

Wien (OTS) -

Die ID Austria Servicetour war auch im Sommer 2026 wieder in ganz Österreich unterwegs – mit deutlichem Erfolg: Innerhalb von zwei Monaten stieg die Zahl der Registrierungen um rund 270.000. Das entspricht einem Plus von neun Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.



Von Anfang Juli bis Ende August fand die ID Austria Servicetour 2026 österreichweit mit insgesamt 110 Servicestopps statt. Bürgerinnen und Bürger konnten vor Ort ihre ID Austria registrieren und aktivieren lassen sowie persönliche Beratung und Unterstützung bei Fragen zur ID Austria in Anspruch nehmen.

„Die ID Austria Servicetour hat auch heuer wieder gezeigt: Das Amt kommt zu den Menschen und nicht umgekehrt“, betont Staatssekretär Alexander Pröll.

Österreichweit unterwegs

Die Servicetour machte auch 2026 in allen neun Bundesländern Halt. Die Stopps führten zu stark frequentierten Standorten – von Veranstaltungen und Märkten bis hin zu ausgewählten Unternehmensstandorten. Dadurch erhielten Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert Zugang zur ID Austria – ganz ohne Terminvereinbarung.

Weiterer Zuwachs bei der ID Austria

Parallel dazu zeigte sich bei den ID Austria Registrierungen ein deutlicher Anstieg: Mit 30. Juni 2026 gab es bundesweit rund 6 Millionen ID Austria Registrierungen, mit 1. September 2026 bereits fast 6,3 Millionen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 270.000 Registrierungen innerhalb von zwei Monaten und neun Prozent mehr Neuregistrierungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die steigenden Zahlen verdeutlichen die hohe Akzeptanz der ID Austria als sicheren Zugang zu digitalen Verwaltungsservices.

Gemeinden als zentrale Partner

Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen Servicetour lag auf der Zusammenarbeit mit den österreichischen Gemeinden. Innerhalb des Zeitraums von nur zwei Monaten gelang es insgesamt neun Gemeinden, einen eigenen Servicetag zu organisieren und umzusetzen.

Diese Zusammenarbeit wird nun weiter ausgebaut - bis Ende des Jahres soll das bestehende Netzwerk noch enger geknüpft und möglichst viele Gemeinden dafür gewonnen werden, dauerhaft als ID Austria-Registrierungsbehörde tätig zu sein.

Langfristiges Ziel ist ein flächendeckendes Netz an Servicegemeinden, das Bürgerinnen und Bürgern eine ortsnahe Registrierung der ID Austria ermöglicht.