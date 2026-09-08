  • 08.09.2026, 10:55:02
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FPÖ – Darmann: „Wurde in Türkei erschossener IS-Anhänger bei DERAD weiter radikalisiert? Karner muss sofort für Aufklärung sorgen!“

Alle von DERAD „deradikalisierten“ Islamisten-Fälle müssen sofort neu aufgerollt werden – „Verdacht staatlich finanzierter Radikalisierung steht im Raum“

Wien (OTS) - 

„ÖVP-Innenminister Karner muss sofort dafür sorgen, dass alle von DERAD ‚deradikalisierten‘ Fälle sofort aufgerollt werden. Hier darf nicht zur Tagesordnung übergangen werden. Denn es ist nicht auszuschließen, dass dieser Islamist bei diesem mutmaßlich von der Muslimbruderschaft unterwanderten Verein weiter radikalisiert wurde – finanziert mit Steuergeld. Es darf nicht sein, dass vielleicht noch weitere radikalisierte Islamisten wie ‚gezogene Handgranaten‘ in unserem Land unter den Augen der Regierung frei herumlaufen und ein permanentes Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung darstellen!“, forderte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann nach Medienberichten über einen in der Türkei bei einem Anti-Terror-Einsatz erschossenen türkischstämmigen IS-Anhänger mit österreichischem Pass.

Insgesamt sei die Causa ein weiterer alarmierender Beweis dafür, dass in der Asyl-, Einwanderungs- und Sicherheitspolitik unter ÖVP-Führung in unserem Land seit Jahrzehnten alles in die falsche Richtung laufe: „Das beginnt bei den sperrangelweit offenen Grenzen, geht über das Zulassen von Parallel- und Gegengesellschaften bis hin zum linksideologischen Märchen, man könne gewaltbereite, islamistische Fanatiker mit Sesselkreisen und Sozialarbeitern zu lieben Demokraten umformen. Dieses Märchen ist einmal mehr an der brutalen Realität zerschellt“, so Darmann, der der ÖVP und den anderen linken Systemparteien vorwarf, dass sie jahrzehntelang „anstatt unsere Werte zu verteidigen, aus falsch verstandener Toleranz und Bequemlichkeit immer nur weggeschaut und ganze Stadtteile dem radikalen Islam überlassen“ hätten.

Abschließend forderte der freiheitliche Sicherheitssprecher eine fundamentale Politikwende: „Die Zeit der Ausreden und der PR-Seifenblasen der ÖVP und von Innenminister Karner ist endgültig vorbei. Wir brauchen jetzt ein echtes Verbotsgesetz gegen den politischen Islam, einen sofortigen und ausnahmslosen Stopp der illegalen Masseneinwanderung sowie ein beinhartes Vorgehen gegen jeden einzelnen islamistischen Gefährder in unserem Land. Wer hier weiter zögert und die Sicherheit der eigenen Bevölkerung aufs Spiel setzt, macht sich mitschuldig an den fatalen Konsequenzen dieser Politik des Versagens! Nichts anderes ist aber von dieser Verlierer-Ampel zu erwarten, die Wende wird es erst mit der FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl geben!“

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