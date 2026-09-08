REMINDER PK Caritas, 10.9., 9:00 Uhr: Verkannt und verhindert: Warum das Pflegesystem die Sozialbetreuung braucht

Wien (OTS) -

Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Menschen, die Pflegegeld beziehen, auf rund 750.000 steigen. Gleichzeitig werden in den kommenden Jahren bis zu 70.000 Fachkräfte fehlen. Der demografische Wandel stellt das System somit vor große Herausforderungen.

Die Formel der Politik greift bisher zu kurz: Wer nur nach Pflegepersonal sucht, verkennt die Lebensrealität der Menschen. Ein großer Teil der benötigten Versorgung ist Betreuung und nicht medizinische Pflege – vor allem im Langzeitbereich sowie bei Menschen mit Demenz oder Behinderungen und in Familien.

Die Caritas hat eine Befragung von 575 Auszubildenden ausgewertet und zeigt das Potenzial angehender Fachkräfte sowie bestehende Hürden im Betreuungsbereich auf.

Wie können wir die Versorgung in Österreich sicherstellen? Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, Caritas-Kärnten-Direktor Ernst Sandriesser und Auszubildende zeigen auf, warum die Sozialbetreuung dabei ein unverzichtbarer Baustein ist. Sie rücken die Begleitung von älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie Familien in den Vordergrund und richten klare Reformforderungen an die Politik.

Zeit: Donnerstag, 10. September 2026, 09:00 Uhr

Ort: Caritas Ausbildungszentrum Seegasse, Seegasse 30, 1090 Wien

Ihre Gesprächspartner*innen:

Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich

Ernst Sandriesser, Direktor Caritas Kärnten und Vertreter der Caritas Schulträger

Auszubildende der Sozialbetreuung

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zu der Pressekonferenz eingeladen. Bild- und Videoaufnahmen vor Ort in der Schule sind nach Rücksprache gerne möglich.

Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an [email protected].

Verkannt und verhindert: Warum das Pflegesystem die Sozialbetreuung braucht

Caritas-Befragung von 575 Auszubildenden: Wie Sozialbetreuung bei Demografie und Fachkräftemangel hilft und was die Politik tun muss.

Datum: 10.09.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Caritas Ausbildungszentrum Seegasse

Seegasse 30

1090 Wien

Österreich