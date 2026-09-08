Westbahn: Ab sofort Tickets für den Fahrplan ab 13. Dezember 2026

Wien/Salzburg/Linz/Graz/Klagenfurt/Innsbruck/Bregenz/München/Stuttgart (OTS) -

Die Westbahn öffnet ab heute den Ticketverkauf für Reisen ab 13. Dezember 2026. Damit sind Reisen bis 7. Februar 2027 ab sofort buchbar und damit auch Fahrten über Weihnachten, den Jahreswechsel und die ersten Wochen des neuen Jahres.

Während der neue Fahrplan erst mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 in Kraft tritt, sind die Verbindungen bei der Westbahn bereits jetzt buchbar. Fahrgäste können ihre Reisen damit frühzeitig planen und sich ihre Verbindung für die Weihnachts- und Wintersaison bereits heute fixieren.

„Wer Weihnachten bei der Familie verbringen, über Silvester verreisen oder im Jänner auf Skiurlaub fahren möchte, soll nicht darauf warten müssen, dass der Fahrplan irgendwann im Spätherbst buchbar wird. Bei uns kann man ab sofort buchen. Gerade für die stark nachgefragten Reisezeiten rund um Weihnachten und den Jahreswechsel bedeutet das: früh planen, früh buchen und sich die gewünschte Verbindung sichern“, so Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Früh buchen und flexibel bleiben

Die kostenlose Sitzplatzreservierung mit dem WestFixplatz ist bei jeder Onlinebuchung in der Standard Class bis drei Stunden vor Abfahrt möglich und für Besitzer des Klimaticket Ö automatisch inkludiert. Reservierungen können bis drei Stunden vor Abfahrt kostenlos umgebucht werden. Wer früh bucht, kann auf den jeweiligen Verbindungen vom WestSuperpreis profitieren, etwa:

Wien – Graz ab Ꞓ 8,99

Wien – Salzburg ab Ꞓ 13,99

Wien – Zell am See ab Ꞓ 13,99

Wien – Saalfelden ab Ꞓ 13,99

Wien – Klagenfurt ab Ꞓ 18,99

Wien – Villach ab Ꞓ 18,99

Wien – Innsbruck ab Ꞓ 18,99

Wien – Bregenz ab Ꞓ 23,99

Wien – München ab Ꞓ 23,99

Wien – Stuttgart ab Ꞓ 28,99

„Früh buchen bedeutet nicht, sich früh festlegen zu müssen. Wer seine Reise schon heute plant, kann sich den gewünschten Zug sichern und die Sitzplatzreservierung bei Bedarf bis drei Stunden vor Abfahrt noch kostenlos ändern“, ergänzt Posch.

Gerade für Familien kann sich eine frühe Buchung rechnen: Kinder unter 15 Jahren fahren in Begleitung eines Erwachsenen in der Standard Class um Ꞓ 3 pro Strecke, Kinder unter sechs Jahren kostenlos.

Auch Besitzer einer ÖBB Vorteilscard können diese bei der Westbahn nutzen und günstiger reisen: Auf den entsprechenden Verbindungen gibt es mit der gültigen, personalisierten Vorteilscard den WestVorteilspreis mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung gegenüber dem WestFlexpreis.

Tickets sind ab sofort auf westbahn.at, in den WestShops und in Trafiken erhältlich.

Direkt in den Winterurlaub

Auch Winterurlauber können ihre Reise bereits jetzt planen. Von Wien geht es unter anderem direkt und ohne Umstieg nach St. Johann im Pongau, Zell am See, Saalfelden sowie über die Südstrecke nach Klagenfurt und Villach und damit in zahlreiche Wintersportregionen. Ski und Snowboards können dabei kostenlos mitgenommen werden: Westbahn-Züge verfügen je nach Zugtyp mehrere Skihalterungen, die Fahrgäste kostenlos nutzen können. Snowboards können kostenlos in den Gepäckablagen mitgeführt werden.

Mit dem neuen Fahrplan wird die Westbahn ihr Angebot auch weiter ausbauen. Details dazu werden demnächst bekanntgegeben.