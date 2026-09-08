AVISO: "Demokratie unter Druck" - Diskussionsveranstaltung zum Tag der Demokratie im Parlament

Wien (PK) -

Anlässlich des Internationalen Tags der Demokratie lädt Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures am 15. September 2026 ins Parlament zu einer Diskussionsveranstaltung. Diese widmet sich neben einer aktuellen Analyse zur Lage der Demokratie weltweit auch der Frage, wie rechtsstaatliche Institutionen gestärkt, gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert und demokratische Prozesse krisenfest gestaltet werden können.

Nach Eröffnungsworten von Dritter Nationalratspräsidentin Doris Bures und einer Videobotschaft des UN-Hochkommissars für Menschenrechte Volker Türk hält Steven Wilson, Direktor des V-Dem Institutes, eine Keynote zum "State of Democracy in 2026". Im anschließenden Podiumsgespräch diskutieren die Politik- und Rechtswissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle, die ehemalige Außenministerin Schwedens Margot Wallström, die Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik und Steven Wilson. ORF-Journalistin Katharina Wagner führt durch die Veranstaltung, die simultan gedolmetscht wird (Deutsch - Englisch).

Diskussionsveranstaltung "Demokratie unter Druck"

Zeit: Dienstag 15. September 2026, 16 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Demokratie unter Druck. Diskussionsveranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Demokratie (Schluss) kar