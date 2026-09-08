ARBÖ: Sommerferien-Finale für rund vier Millionen + European Bike Week, Herbstmesse und „WACHAUmarathon“ sorgen für Staus und Sperren

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende bringt nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes eine der stärksten Rückreisewellen des Sommers. Für rund vier Millionen Schülerinnen und Schüler in sechs österreichischen Bundesländern sowie in Baden-Württemberg und Bayern gehen die Sommerferien zu Ende. Gleichzeitig sorgen die European Bike Week am Faaker See, die Herbstmesse in Dornbirn und der „WACHAUmarathon“ für zusätzliches Verkehrsaufkommen und zahlreiche Straßensperren.

Am erfahrungsgemäß verkehrsstärksten Tag, dem Samstag, erwartet der ARBÖ ab den Vormittagsstunden bis in den späten Nachmittag starken Rückreiseverkehr in Richtung Norden und Westen.

Die laut ARBÖ wahrscheinlichsten Staustrecken sind:

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg

Südautobahn (A2) im Großraum Villach und im Packabschnitt

Pyhrnautobahn (A9) bzw. slowenische A1 vor dem Grenzübergang Spielfeld/Šentilj, dem Plabutschtunnel, dem Gleinalmtunnel, dem Bosrucktunnel und der Tunnelkette Klaus sowie in Baustellenbereichen

Tauernautobahn (A10) in den Großräumen Villach und Salzburg, vor dem Katschbergtunnel sowie in den Tunnelbereichen zwischen Werfen und Kuchl

Karawankenautobahn (A11) beziehungsweise slowenische A2 vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden

Brennerautobahn (A13) vor dem Baustellenbereich Luegbrücke

Arlberg Schnellstraße (S16) abschnittsweise im gesamten Verlauf

Fernpassstraße (B179) im gesamten Verlauf mit möglicher Blockabfertigung vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Füssen

Am Sonntag folgt eine etwas schwächere Rückreisewelle auf denselben Strecken sowie auf den Autobahnen und Stadteinfahrten rund um Graz, Linz, Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. Diese dürfte ab den Nachmittagsstunden einsetzen. Bei schönem Wetter verschiebt sich die Heimreise erfahrungsgemäß weiter in Richtung Abendstunden.

European Bike Week bringt mehr als 100.000 Motorradfans und zahlreiche Sperren nach Kärnten

Von Dienstag, 8. September, bis Sonntag, 13. September, findet rund um den Faaker See die 28. European Bike Week statt. Mehr als 100.000 Motorradfans aus aller Welt werden erwartet. Höhepunkt ist am Samstag die traditionelle Harley-Parade. Die Aufstellung beginnt um 10 Uhr auf der Rosental Straße (B85) beim Kreisverkehr „Pogöriach“, gestartet wird um 12 Uhr. Die Route führt über Finkenstein und das Villacher Stadtzentrum in Richtung Feldkirchen, rund um den Ossiacher See sowie über Wernberg, Lind ob Velden und Rosegg zurück zum Faaker See.

Von mindestens 30 Minuten vor der Paradespitze bis zur Durchfahrt der Schlussfahrzeuge gilt auf den betroffenen Straßen ein Fahrverbot in beiden Richtungen. Motorräder sind davon ausgenommen. Betroffen sind unter anderem die Rosental Straße (B85), die Finkensteiner Straße (L51) sowie in Villach die Warmbader Straße, Italiener Straße, Pestalozzistraße, 10.-Oktober-Straße, der Hauptplatz, die Bahnhofstraße, der Bahnhofplatz, die Willroiderstraße, die Steinwenderstraße, die Genotteallee und die Vassacher Straße. Im weiteren Verlauf werden Abschnitte der Drautal Straße (B100), Ossiacher Straße (B94), Ossiacher Südufer Straße (L49), Kärntner Straße (B83), Selpritscher Straße (L60) und Rosegger Straße (L52) gesperrt.

Zusätzlich sind bei der Anschlussstelle Villach-Ossiacher See auf der Tauernautobahn (A10) von 12 bis 14 Uhr die Ab- und Auffahrten zur Ossiacher Straße (B94) in beiden Richtungen gesperrt. Bei der Anschlussstelle Wernberg auf der Südautobahn (A2) sind die Ab- und Auffahrten zur Kärntner Straße (B83) von 12:30 bis 14:45 Uhr nicht befahrbar.

Rund um den Faaker See sind zudem die Faaker Seeufer-Landesstraße (L53) und die Faaker See Straße (B84) von Dienstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, beziehungsweise nach Bedarf, für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Für Berechtigte und Veranstaltungsteilnehmer wird der Verkehr im Einbahnsystem gegen den Uhrzeigersinn geführt.

Herbstmesse lockt Zehntausende nach Dornbirn

Von Mittwoch, 9. September, bis Sonntag, 13. September, findet im Messequartier Dornbirn die 78. Herbstmesse statt. Rund 300 Aussteller präsentieren Angebote aus den Bereichen Genuss, Haushalt, Wohnen und Lifestyle. Schwerpunkte bilden heuer Holz und Landtechnik, ergänzt durch Rummel, Kulinarik und ein umfangreiches Abendprogramm.

Mit Verzögerungen rechnet der ARBÖ vor allem auf der Rheintal/Walgau Autobahn (A14) vor der Anschlussstelle Dornbirn-West sowie rund um das Messequartier. Vor allem am Freitag und Samstag ist durch das Abendprogramm auch nach Messeschluss mit stärkerem Zu- und Abreiseverkehr zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit Bus und Bahn.

26. Internationaler WACHAUmarathon by Brooks sorgt für umfangreiche Sperren

Am Sonntag, 13. September, findet der 26. Internationale WACHAUmarathon by Brooks mit rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Der Marathon über 42,195 Kilometer startet um 10 Uhr in Emmersdorf, der Halbmarathon ebenfalls um 10 Uhr in Spitz und der 11-Kilometer-Bewerb um 9:30 Uhr in Achleiten. Ziel ist jeweils der Stadtpark in Krems.

Für den Verkehr bringt die Veranstaltung umfangreiche Sperren. Die Donau Straße (B3) am nördlichen Donauufer ist von 8 bis 16 Uhr zwischen Emmersdorf beziehungsweise Luberegg und Krems gesperrt. Auch die in diesem Abschnitt in die B3 einmündenden Landes- und Gemeindestraßen sind betroffen. Zusätzlich wird der Abschnitt von der Melker Donaubrücke stromaufwärts bis Weitenegg ab 8:30 Uhr gesperrt. Damit ist die B3 im Zuge der Veranstaltung praktisch zwischen Krems und Weitenegg von Einschränkungen betroffen.

Die Sperren werden nach dem letzten Marathonläufer abschnittsweise aufgehoben. Ab etwa 15 Uhr sollen Behinderungen nur noch im Stadtgebiet von Krems bestehen, spätestens um 16:30 Uhr sollen sämtliche Sperren aufgehoben sein. Die Aggsteiner Straße (B33) am südlichen Donauufer bleibt grundsätzlich befahrbar, allerdings ist dort mit stärkerem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Für eine weiträumige Umfahrung empfiehlt der ARBÖ die Westautobahn (A1) und die Kremser Schnellstraße (S33).

Aktuelle Verkehrsinformationen erhalten Autofahrerinnen und Autofahrer beim ARBÖ-Informationsdienst unter 050/123-123, auf www.arboe.at sowie im ORF Teletext auf Seite 431.