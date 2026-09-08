Klimajournalistin spricht beim ÖGNI Symposium: Louisa Schneider kommt nach Wien

Wien (OTS) -

Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) veranstaltet schon bald, am 22. Oktober 2026, im historischen Ronacher in Wien das ÖGNI Symposium. Unter dem Leitgedanken „Sustainability: Turning Intentions into Impact!“ werden rund 800 Entscheidungsträger:innen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Expert:innen aus der DACH-Region zusammenkommen. Erwartet werden zwei hochkarätige Speaker:innen, der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und die Klimajournalistin Louisa Schneider.

Klimajournalistin Louisa Schneider

Mit Louisa Schneider bringt die ÖGNI eine engagierte Stimme des Klimajournalismus auf die Bühne des Symposiums. Als ausgebildete Klimajournalistin, Moderatorin und Storytellerin bereiste sie in einem Multimedia-Projekt mit Greenpeace fünf Klimakipppunkte unseres Planeten und sprach vor Ort mit betroffenen Menschen – Erfahrungen, die sie in ihren Live-Shows und ihrem Buch „Grad°Jetzt" zu einem Plädoyer der Zuversicht verarbeitet hat. Ausgangspunkt ihres Engagements war die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal, die sie zu ihrem persönlichen Einsatz für Klima- und Menschenschutz bewegte.

Louisa Schneider: “Was heute gebaut wird, bleibt für Generationen bestehen. Die Immobilienwirtschaft entscheidet also jetzt schon über die Welt von morgen. Klimaschutz ist kein Bonus-Feature, sondern die Basis.”

Damit stehen mit Louisa Schneider und Ban Ki-moon beim ÖGNI Symposium am 22. Oktober 2026 zwei Persönlichkeiten auf der Bühne, die über ihre unterschiedlichen Wege sprechen - verbunden durch dasselbe Anliegen und Ziel: den aktiven Einsatz für den Klimaschutz.

Themenschwerpunkte 2026

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen drei zentrale Themen, zu denen Expert:innen der DACH-Region in Arbeitsgruppen konkrete Ansätze vorab erarbeiten und im Rahmen des Symposiums am 22. Oktober 2026 präsentieren werden:

Zielgerichtete Digitalisierung durch transparente Datenflüsse

KI und Robotik aus gesellschaftspolitischer Sicht

Lebenslanges Lernen als Schlüssel für die Transformation

Start-up Challenge Votingphase

Bis 15. September besteht zudem noch die Möglichkeit, für die 12 Start-ups abzustimmen, die über die ÖGNI Start-up Challenge powered by Orbyz einen kostenfreien Ausstellungsplatz erhalten, um ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen beim ÖGNI Symposium einem hochkarätigen Fachpublikum zu präsentieren. Alle Details zum Voting finden Sie auf orbyz.world oder auf der ÖGNI Website.

Partner werden: Zwei exklusive Pakete verfügbar

Unternehmen können das ÖGNI Symposium 2026 als Partner unterstützen und von einer einzigartigen Sichtbarkeit vor rund 800 Entscheidungsträger:innen der Branche profitieren. Es stehen zwei exklusive Partnerpakete zur Verfügung.

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.ogni.at/symposium.

Seien Sie dabei – Vergünstigte Tickets für Young Professionals

Die Teilnahme am Symposium ist ausschließlich mit Anmeldung möglich. Interessierte können sich unter www.ogni.at/symposium registrieren. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt es sich, mit der Anmeldung nicht zu lange zu warten. Für Young Professionals steht ein limitiertes Kontingent an vergünstigten Tickets (29 Euro statt 79 Euro netto) zur Verfügung – bei Interesse schreiben Sie Ihre Motivation für eine Teilnahme an [email protected].

Über die ÖGNI

Die ÖGNI - Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft ist eine NGO (Nichtregierungsorganisation) und NPO (Non-Profit Organisation), die sich seit 2009 für die Etablierung der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche einsetzt.

Als zentrale Plattform vereint die ÖGNI Akteure aus Planung, Bau, Immobilienwirtschaft und Wissenschaft und fördert den fachlichen Austausch sowie die Weiterentwicklung der Branche.

Durch die Zertifizierung von Gebäuden und Quartieren zeigt die ÖGNI den Mehrwert nachhaltiger Immobilien auf. Ebenso bietet die ÖGNI EU-Taxonomie Verifikationen an und vermittelt über ihre Akademie praxisnahes Wissen.

Mitglieder profitieren von Vernetzung, Sichtbarkeit, fachlicher Mitgestaltung und einem starken nationalen wie internationalen Netzwerk.

Als Systempartner der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), established member des World Green Building Councils und mit ihrer Tochtergesellschaft, CPEA (Climate Positive Europe Alliance) in Brüssel bringt die ÖGNI internationale Perspektiven und europäische Qualitätsstandards in den österreichischen Markt ein.

www.ogni.at