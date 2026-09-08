  • 08.09.2026, 07:56:02
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FPÖ – ERINNERUNG: Festakt „Aufbruch zur Spitze – 40 Jahre Wahl von Dr. Jörg Haider zum Partei- und Klubobmann der FPÖ“

Samstag, 12. September 2026, 10.30 Uhr – Congress Innsbruck

Wien (OTS) - 

Heuer jährt sich die Wahl von Dr. Jörg Haider zum Bundesparteiobmann und Klubobmann der FPÖ zum 40. Mal. Aus diesem Anlass veranstaltet der Freiheitliche Parlamentsklub zum Abschluss seiner diesjährigen Klubklausur am historischen Ort der Wahl Haiders den Festakt:

Aufbruch zur Spitze
40 Jahre Wahl von Dr. Jörg Haider zum Partei- und Klubobmann der FPÖ

Zeit: Samstag, 12. September 2026, 10.30 Uhr

Ort: Congress Innsbruck, Saal Tirol

Redner:

  • Markus Abwerzger, Klubobmann und Landesparteiobmann der FPÖ Tirol
  • Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung „Weltwoche“; ehemaliges Mitglied des Schweizer Nationalrats
  • Gerhard Kurzmann, ehemaliger FPÖ-Landesparteiobmann der Steiermark; Abgeordneter zum Nationalrat a.D.
  • Herbert Kickl, Klubobmann und Bundesparteiobmann der FPÖ

Eine Akkreditierung ist zwingend erforderlich. Akkreditierungsansuchen richten Sie bitte via E-Mail an: [email protected]. Akkreditierungsschluss ist Mittwoch, der 9. September 2026, um 17:00 Uhr. Nachträgliche Akkreditierungswünsche können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

Technischer Hinweis: FPÖ-TV stellt Medienvertretern mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, das Bildsignal zu übernehmen oder weiterzuverarbeiten: Cleanfeed via RTMP und vor Ort via SDI. Die genauen technischen Informationen werden im Zuge der Akkreditierung zur Verfügung gestellt!

Rückfragen & Kontakt

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