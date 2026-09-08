Zwei historische Orte mit neuen Perspektiven für Genuss und Kulinarik in Innsbruck

Innsbruck (OTS) -

Historische Orte leben nicht allein von ihrer Geschichte, sie leben auch davon, wie Menschen sie heute nutzen und erleben. Die Burghauptmannschaft Österreich setzt daher an zwei bedeutenden Standorten in Innsbruck neue Impulse für Gastronomie und Aufenthaltsqualität: In der Hofburg Innsbruck wird für einen modernisierten Gastronomiebetrieb eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter gesucht, während im Unterschloss von Schloss Ambras bald ein neues Lokal eröffnet.

Damit werden zwei wesentliche gastronomische Standorte in Innsbruck weiterentwickelt und mit neuen Konzepten belebt. Die Gastronomien soll dabei nicht nur die Besucherinnen und Besucher von Hofburg Innsbruck und Schloss Ambras versorgen, sondern auch eigenständige Orte der Begegnung und des Genusses schaffen.

Neue Gastronomie in der Hofburg Innsbruck

Nach einer umfassenden Renovierung steht eine rund 636 m² große Gastronomiefläche im Erdgeschoß zur Neuverpachtung. Der Betrieb soll künftig als zeitgemäßes Kaffeehaus-Restaurant mit Gastgarten geführt werden. Vorgesehen ist ein gastronomisches Angebot, das den gesamten Tag abdeckt, vom Frühstück und Brunch über das Mittags- und Nachmittagsgeschäft bis zur Abendkarte.

Dabei soll eine hochwertige Küche mit regionalem Charakter und internationalem Flair auf eine moderne Kaffeehauskultur treffen. Traditionelle Gerichte sollen ebenso ihren Platz finden wie zeitgemäße Interpretationen. Der Gastgarten im Innenhof der Hofburg schafft zusätzliche Aufenthaltsqualität und soll den historischen Ort noch stärker als Treffpunkt für Einheimische, Tourismus- und Ausflugsgäste sowie Museums- und Veranstaltungsbesucher positionieren. Die Location ist ab 1. Oktober 2026 verfügbar.

Restaurant 1564 bringt neue Impulse nach Schloss Ambras

Für die umfassend renovierte Gastronomie im Unterschloss von Schloss Ambras wurde bereits ein neuer Pächter gefunden: Mit dem Restaurant 1564 ist dort ein gastronomisches Konzept eingezogen, das österreichische Küche mit regionalen Produkten und dem besonderen Ambiente des Renaissanceschlosses verbindet.

Der Name „1564“ verweist auf jenes Jahr, in dem Erzherzog Ferdinand II. Schloss Ambras zu seiner Residenz machte. Das Restaurant versteht sich als Verbindung von Kulinarik und Geschichte und bietet neben dem regulären Restaurantbetrieb auch Möglichkeiten für Veranstaltungen und besondere Anlässe. Ein historischer Weinkeller ergänzt das gastronomische Angebot.

Die Gastronomie im Unterschloss liegt unmittelbar im historischen Schlossensemble und damit an einem Ort, der durch seine Architektur, den Schlosspark, die Kunstsammlungen und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland anzieht.

Historisches Erbe braucht lebendige Nutzung

„Die Burghauptmannschaft Österreich verbindet mit der Weiterentwicklung der Gastronomiebetriebe den Anspruch, historische Bundesliegenschaften nachhaltig zu nutzen und zugleich ihre besondere Identität zu bewahren“, sagt Burghauptmann Stellvertreter Markus Wimmer. Die gastronomischen Angebote fügen sich dabei sensibel in die historischen Ensembles ein und ergänzen deren Funktion als Orte der Kultur, Begegnung und Öffentlichkeit.

Mit diesen gastronomischen Angeboten in Schloss Ambras und der Hofburg Innsbruck werden somit zwei traditionsreiche Orte in der Tiroler Landeshauptstadt gastronomisch neu positioniert und damit ein weiterer Schritt gesetzt, um das baukulturelle Erbe der Republik auch im Alltag erlebbar und zugänglich zu machen.

Nähere Informationen nur Verpachtung finden Sie unter: https://www.burghauptmannschaft.at/Service/Ausschreibungen/Sonstige-Ausschreibungen.html