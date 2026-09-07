Großer Andrang auf neu konzipierten AI-Master an der FH Technikum Wien

Wien (OTS) -

Kaum ein Technologiefeld hat sich in den vergangenen Jahren so dynamisch entwickelt wie Künstliche Intelligenz. Generative AI, Large Language Models und autonome Systeme haben neue Anwendungsmöglichkeiten geschaffen – gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Entwicklung, Integration und verantwortungsvolle Nutzung von KI-Systemen.



Die FH Technikum Wien reagiert auf diese Entwicklung mit einer umfassenden Neugestaltung ihres 2020 etablierten Master-Studiums im Bereich Artificial Intelligence. Unter dem Namen Artificial Intelligence & Data Science verbindet das neue Curriculum ab Herbst 2026 technisches und algorithmisches Grundlagenwissen noch stärker mit aktuellen Technologien und deren praktischer Anwendung.



Bewerbung für Herbst 2027 ab Oktober 2026



Aufgrund der sehr hohen Zahl an Bewerbungen sind für den Studienstart im Herbst 2026, trotz Erhöhung der Aufnahmeplätze auf 90, bereits alle verfügbaren Studienplätze vergeben. Weitere Bewerbungen für dieses Studienjahr können daher nicht mehr angenommen werden. Für einen Studienstart im Herbst 2027 ist die Bewerbung ab Oktober 2026 wieder möglich.



Weitere Informationen zu Studium, Curriculum und Zulassung:

www.technikum-wien.at/en/programs/master-artificial-intelligence-data-science/



Von Deep Learning bis Trustworthy AI



Im Zentrum des Studiums stehen Methoden des Machine Learning, statistische Modellierung und Datenverarbeitung ebenso wie vertiefende Themen aus Artificial Intelligence und Data Science. Dazu gehören unter anderem Deep Learning, Natural Language Processing, Computer Vision und Big Data Analytics.



Gleichzeitig berücksichtigt das neue Curriculum verstärkt jene Kompetenzen, die für den professionellen Einsatz von KI in Unternehmen und Organisationen entscheidend sind: MLOps, Machine Learning Engineering, AI & Data Law, AI & Data Ethics sowie Explainable and Trustworthy AI und AI Security.



„Künstliche Intelligenz ist eines der strategisch wichtigsten Themen unserer Zeit. Absolvent*innen sind stark nachgefragt und ihnen stehen vielfältige Karrierewege offen“, sagt Bernhard Knapp, Studiengangsleiter des Master-Studiums Artificial Intelligence & Data Science an der FH Technikum Wien.



Individuelle Schwerpunkte und reale AI-Projekte



Über mehrere Wahlmodule können Studierende eigene fachliche Schwerpunkte setzen. Zur Auswahl stehen unter anderem Natural Language Processing, Computer Vision, autonome KI-Systeme und Reinforcement Learning, Robotics AI, Predictive Maintenance oder Machine Learning Engineering.



Ein wesentlicher Bestandteil bleibt die Arbeit an konkreten Projekten. Im Rahmen von Project-Based Learning bearbeiten Studierende reale Fragestellungen und setzen Methoden und Technologien aus AI und Data Science praktisch ein. Damit richtet sich das Studium an Personen, die KI-Systeme nicht nur abstrakt anwenden, sondern deren Funktionsweise in der Tiefe verstehen und in professionelle Anwendungen überführen möchten.



Mögliche Berufsfelder reichen von AI Engineering, Machine Learning und Data Science über Data Engineering bis zu AI-Projektmanagement, Produktentwicklung, Innovation und Forschung.



Englischsprachig und berufsbegleitend



Das Master-Studium wird ab dem Studienjahr 2026/27 vollständig auf Englisch angeboten und ist berufsbegleitend organisiert. Es umfasst vier Semester und 120 ECTS und schließt mit dem akademischen Grad Master of Science (MSc) ab. Die Lehrveranstaltungen finden am Abend statt. Pro Jahr stehen normalerweise 60 Studienplätze zur Verfügung.



Voraussetzung für die Zulassung ist ein einschlägiges Bachelor-Studium oder ein gleichwertiger Hochschulabschluss. Erwartet werden insbesondere Vorkenntnisse in Informatik, Mathematik und technischen Fachgebieten sowie fundierte Programmierkenntnisse.



Druckfähiges Bildmaterial zur FH Technikum Wien:

https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df

Fotocredit: FH Technikum Wien



Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 19.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.700 Studierende, davon über 1.000 Frauen, in mehr als 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die Studiengänge werden in Tages-, Abendform oder dual angeboten. Das Studienangebot ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird auch großer Wert auf wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu und Kooperationen mit Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. Absolvent*innen beste Karrierechancen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung steht die Verzahnung von Theorie und Praxis an oberster Stelle. Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



Die FH Technikum Wien ist Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Mitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

Weitere Informationen: www.technikum-wien.at



Rückfragen & Kontakt:



FH Technikum Wien

Dipl.-Ing.(FH) Dr. Bernhard Knapp

Studiengangsleiter Master Artificial Intelligence & Data Science

Telefon: +43 1 333 40 77 - 4588

E-Mail: [email protected]