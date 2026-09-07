KORREKTUR zu OTS0058 vom 07.09.2026: Stefan Hutschinski neuer Bundesobmann des Fahrzeughandels

Wien (OTS) -

Obleutewechsel im Bundesgremium Fahrzeughandel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): Nachdem Klaus Edelsbrunner seine Funktion per 31. Juli 2026 aus persönlichen Gründen zurückgelegt hat, ist nun Stefan Hutschinski neuer Bundesobmann des Fahrzeughandels. Mit Hutschinski gewinnt das Bundesgremium einen ausgewiesenen Kenner der Branche. Er ist seit 1998 in der Automobilbranche tätig und seit 2000 geschäftsführender Gesellschafter des ursprünglich familieneigenen Autohauses John, heute Teil der Hutschinski Mobility GmbH. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen ausgehend von einem einzelnen Wiener Autohaus kontinuierlich ausgebaut und beschäftigt heute an drei Standorten rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert sich Hutschinski seit vielen Jahren in der Interessenvertretung des Fahrzeughandels auf österreichischer und europäischer Ebene. In der Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftskammer Österreich ist er in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Vorsitzender des Fachausschusses Einzelhandel im Bund. Seit 2010 ist er Obmann des Vereins Österreichischer VW-, Audi-, SEAT- und Škoda-Betriebe (VASS). Darüber hinaus ist er stellvertretender Obmann des VÖK – Verband Österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe – sowie Vizepräsident des European Dealer Council Volkswagen Group e.V. (EDC), der europäischen Interessenvertretung der VW-/Audi-Händler und Servicepartner.

Im Präsidium des Bundesgremiums Fahrzeughandel wird Hutschinski weiterhin von Günther Kerle und Burkhard Ernst unterstützt, die Obmann-Stellvertreter bleiben.

Stellvertretend für die gesamte Branche gratuliert Bianca Dvorak, Geschäftsführerin des Bundesgremiums, Stefan Hutschinski zur neuen Funktion und spricht zugleich Klaus Edelsbrunner großen Dank aus: „Klaus Edelsbrunner hat die Interessenvertretung des österreichischen Fahrzeughandels über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt. Für dieses langjährige, außerordentliche Engagement sprechen wir ihm unseren aufrichtigen Dank und unsere hohe Anerkennung aus. Stefan Hutschinski wünschen wir für seine neue Aufgabe viel Erfolg.“

Hutschinski selbst betont: „Der Fahrzeughandel steht vor vielfältigen Herausforderungen und tiefgreifenden Veränderungen – von technologischen und strukturellen Entwicklungen bis hin zu rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Umso wichtiger ist eine starke, gemeinsame Interessenvertretung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Präsidium, den Landesgremien und unseren Betrieben die Zukunft des österreichischen Fahrzeughandels aktiv zu gestalten.“ (PWK415/DFS)

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Fotocredit: medianet/Joe Haider