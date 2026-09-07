WU im „Financial Times“-Ranking erneut unter den Top 25 weltweit

Wien (OTS) -

Der International Management/CEMS-Master der WU Wirtschaftsuniversität Wien gehört weiterhin zu den besten Managementprogrammen weltweit. Im aktuellen „Masters in Management“-Ranking der Financial Times erreicht die WU Platz 21 von 100 weltweit gelisteten Hochschulen und liegt damit erneut im internationalen Spitzenfeld. Sie ist die einzige österreichische Universität im Ranking und belegt im deutschsprachigen Raum hinter der Universität St. Gallen und der WHU – Otto Beisheim School of Management Platz 3.

Rankings ermöglichen wichtige internationale Vergleiche, bewerten jedoch oft Hochschulen mit unterschiedlichen Profilen und Rahmenbedingungen. Programmrankings wie das „Masters in Management“-Ranking der Financial Times zählen zu den wichtigsten internationalen Hochschulrankings und sind für die Einordnung einzelner Studienprogramme besonders aussagekräftig. Hier misst sich die WU mit international führenden, spezialisierten Managementprogrammen aus aller Welt und erreicht erneut eine Position unter den Top 25.

„Unter den besten Managementprogrammen weltweit zu liegen, ist ein großer Erfolg. Dass wir dabei als einzige österreichische Universität vertreten sind, zeigt die internationale Stärke der WU und unseres Masterprogramms“, sagt WU-Rektor Rupert Sausgruber.

Internationale Erfahrung und hoher Mehrwert

Die Alumni des Masterprogramms zeigen sich in der Befragung mit ihrer Studienwahl insgesamt sehr zufrieden. Besonders gut schneidet der WU-Master bei der internationalen Studienerfahrung ab: Beim Indikator „International Course Experience“ erreicht das Programm Platz 10 weltweit. Auch beim am höchsten gewichteten Indikator zum Einkommen liegt die WU weltweit im obersten Drittel. Beim „Value for Money“ erreicht das Programm Platz 11 weltweit. Dieser Indikator misst den langfristigen Wert der Ausbildung im Verhältnis zu den dafür getätigten Investitionen. Die Ergebnisse unterstreichen somit die internationale Ausrichtung und den Mehrwert des Programms. Der Master in International Management/CEMS verbindet eine fundierte Managementausbildung mit einer ausgeprägten internationalen Ausrichtung. Ein verpflichtender Auslandsaufenthalt und die enge Verbindung mit dem internationalen CEMS-Netzwerk ermöglichen es den Studierenden, internationale Erfahrungen in unterschiedlichen akademischen und beruflichen Umfeldern zu sammeln.

Wie die Financial Times bewertet

Im Ranking selbst werden insgesamt 19 Kriterien aus den Bereichen Karriereentwicklung von Absolvent*innen, Internationalität und Diversität sowie internationale Erfahrung und Nachhaltigkeit berücksichtigt. 56 Prozent der Daten resultieren aus einer Befragung von Absolvent*innen, die vor drei Jahren ihr Studium abgeschlossen haben, 44 Prozent werden von den Hochschulen zur Verfügung gestellt.

Die ersten beiden Plätze sind in europäischer Hand: Platz 1 belegt erneut die Universität St. Gallen, Platz 2 geht an die portugiesische Nova School of Business and Economics. Die chinesische Shanghai Jiao Tong University: Antai rückte auf Platz drei vor.

Das gesamte Ranking finden Sie hier