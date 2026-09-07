  • 07.09.2026, 09:25:32
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  • OTS0031

Trends halten ungebrochen an: Sendungsmengen bei Briefen gehen weiter zurück und steigen bei Paketen

Aktueller RTR Post Monitor für das 1. Quartal 2026 soeben veröffentlicht

Wien (OTS) - 

Der Rückgang der Sendungsmengen bei Briefen ist ungebrochen. Im ersten Quartal 2026 wurden 109,7 Millionen Briefe an inländische Postadressen zugestellt, das sind rund 9,0 Prozent weniger als im 1. Quartal 2025. Der Versand von Briefen in das Ausland zeigt eine ähnliche Tendenz: Im ersten Quartal wurden 6,0 Millionen Briefe verschickt, das sind gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres 14,2 Prozent weniger.

Die Sendungsmengen bei Paketen legten erneut zu. Im ersten Quartal 2026 wurden in Österreich insgesamt 104,7 Millionen Pakete verschickt, das ist ein Anstieg von 6,7 Prozent im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres.

Von Österreich in das Ausland gingen in Summe rund 9,2 Millionen Pakete. Davon wurden 8,5 Millionen Stück innerhalb des Europäischen Wirtschaftraums (EWR) zugestellt, das sind 10,9 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahresquartal. Etwa 0,7 Millionen gingen in Regionen außerhalb des EWR, das sind im Jahresvergleich 3,9 Prozent weniger.

Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum österreichischen Postmarkt. Er ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-q12026 abrufbar.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

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Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)
MMag. Daniela Andreasch
Pressesprecherin Fachbereich Telekommunikation und Post
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