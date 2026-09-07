PODCAST.WIEN GOES OKTO: 30 FOLGEN AB SEPTEMBER IM TV

WIEN BREITENSEE (OTS) -

PODCAST.WIEN ist ein partizipatives Projekt des Wiener Medienunternehmens ALPHA plus GmbH mit ehrenamtlichen Redakteur:innen, das die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Themen der Communities in der Stadt anspricht. Das Community TV bringt 30 Folgen diese Gesprächsreihe ab 17. September 2026 zur TV-Erstausstrahlung. Zum Auftakt der Sendereihe mit dem Motto EINE STADT. VIELE THEMEN. ist PODCAST.WIEN-Projektleiter und OKTO-Urgestein Dino Schosche bei Katharina Obermayer am Donnerstag, den 17. September 2026 um 21:05 Uhr im OKTO-Studio zu Gast. Im Anschluss an das Gespräch startet die erste Folge. Alle weiteren werden ebenfalls jeden Donnerstag um 21:05 zu sehen sein.



In der Reihe NEWS FÜR DUMMIES beschäftigen sich Emma Sehic und Jenny Foidl mit Themen wie Staatsbudget und Bildung, Nur Ja heißt Ja, Neutralität oder Wehrpflicht. In der Reihe IT IS WHAT IT IS sprechen Manuela Renner und Tamara Baumgartner-Renner über Unternehmensfragen. Xenia Lea Hickl und Linda Arsenovic sowie Aliyah Okpalaugo und Marlies Gitschthaler greifen in ihrer Reihe THEMEN wie Sterben in Wien, Dating, Frauengeschichten oder Podcasts auf. In der Reihe STIMMEN mit Xenia Lea Hickl kommen unter anderem eine Hebamme oder zwei Drag Queens zu Wort. In Ludovico Lucchesi Pallis Reihe LITERATURSALON bieten Krimi-Autor:innen spannende Einblicke in ihr Schaffen. In ihrer Reihe NEUANFANG spricht Anna Poliakova auf Ukrainisch mit Persönlichkeiten der ukrainischen Diaspora in Wien. SUSTAINABLE IMPACT mit Maximilian Augustin und seinen Gästen ist die Reihe für Nachhaltigkeitsthemen.



Details zu den laufenden Folgen gibt es auf www.okto.tv, wo auch der Programm-Newsletter OKTO WEEKLY abonniert werden kann. Die Folgen von PODCAST.WIEN können Sie bereits jetzt hier abrufen: http://www.podcast.wien