FPÖ – Schnedlitz: „Wögingers Wahl zum ÖAAB-Chef sagt alles über die ÖVP aus!“

Wien (OTS) -

Während sich heute 95,9 Prozent der ÖAAB-Delegierten für Wöginger ausgesprochen haben, sieht die Bevölkerung das längst anders. „Das zeigt eindrucksvoll, wie weit sich die ÖVP bereits von den Menschen entfernt hat und wie ungeniert diese Partei agiert“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Der ÖVP sind die Menschen, die Meinung der Menschen und die Frage, wohin dieses Land steuert, offenbar egal. Ohne Rücksicht auf Verluste geht es nur noch um die eigenen Posten und Pfründe. Dass die roten und pinken Koalitionspartner dabei zusehen, zeigt: In diesem Punkt sind sich alle einig. Auch wenn sonst gestritten wird, für eine Handvoll Posten werden das Ansehen der eigenen Partei, die Glaubwürdigkeit, der Anstand und schlussendlich die Republik geopfert. Nichts zeigt das zugleich deutlicher und beschämender als die heutige Wahl von August Wöginger“, betonte Schnedlitz.

„Posten sind offenbar der letzte Kitt dieser Verliererkoalition. Das hat Österreich nicht verdient und das haben die Menschen nicht verdient. Sofortige Neuwahlen sind das Einzige, was jetzt noch hilft, damit die Bevölkerung endlich die Weichen neu stellen kann. ÖVP, SPÖ und NEOS verstehen nämlich offenbar nur die Sprache der Abwahl bei der nächsten Wahl. Auf allen Ebenen, vom Bund bis in die Länder ist ein Schlussstrich nötig. Sonst wird dieser Wahnsinn nie ein Ende finden“, sagte der FPÖ-Generalsekretär.