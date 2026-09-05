ÖAAB-Bundestag: August Wöginger mit 95,9 Prozent als Bundesobmann bestätigt

Haag (OTS) -

Der 29. ordentliche Bundestag des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB) hat heute in Haag (Niederösterreich) August Wöginger als Bundesobmann bestätigt. Mit 95,9 Prozent der Delegiertenstimmen erhielt Wöginger ein starkes Votum für die kommenden Jahre.

„Ich danke den Delegierten für das Vertrauen. Unser Land braucht auch in Zukunft Menschen, die Verantwortung übernehmen, anpacken und unseren Wohlstand sichern. Als ÖAAB wollen wir dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen – für gute Arbeit, soziale Sicherheit und echte Chancen“, so Wöginger nach seiner Wiederwahl.

Unter dem Bundestagsmotto „Gu(s)t für die Zukunft“ richtet der ÖAAB seinen Blick klar nach vorne. Im Mittelpunkt stehen die Interessen der arbeitenden Menschen, die Weiterentwicklung der Arbeitswelt sowie die Sicherung von Wohlstand, sozialer Sicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt.

„Leistung schafft Wohlstand. Wohlstand schafft soziale Sicherheit. Und soziale Sicherheit schafft Zusammenhalt. Dafür steht der ÖAAB. Mit klaren Zielen und einem starken Plan wollen wir die Arbeitswelt von morgen aktiv mitgestalten“, betont Wöginger.

Zwtl: ÖAAB mit neuem Führungsteam

Mit der Wahl des Bundesobmanns wurde auch das Führungsteam des ÖAAB neu aufgestellt. Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter wurden Romana Deckenbacher (99,3 Prozent), Christine Haberlander (99,0 Prozent), Dominik Mainusch (99,3 Prozent), Veronika Marte (99,7 Prozent), Günther Ruprecht (98,3 Prozent) und Christiane Teschl-Hofmeister (99,3 Prozent) gewählt. Damit verbindet der ÖAAB Erfahrung mit neuen Impulsen und stellt sich breit auf, um die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den kommenden Jahren kraftvoll zu vertreten. Andreas Hanger wurde mit 99,7 Prozent zum Finanzreferenten gewählt, Hans Singer mit 100 Prozent zu seinem Stellvertreter.

Zwtl.: „Gu(s)t für die Zukunft“

Der ÖAAB steht für alle, die Österreich Tag für Tag tragen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Familien, Pendlerinnen und Pendler sowie Ehrenamtliche. Ziel ist es, Leistung anzuerkennen, faire Chancen zu schaffen und soziale Sicherheit auch für kommende Generationen zu gewährleisten.