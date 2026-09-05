  • 05.09.2026, 15:04:02
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Wirtschaftsbund: Gratulation an August Wöginger zur Wiederwahl als ÖAAB-Bundesobmann

Schultz und Graf: Starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze brauchen gemeinsames Handeln

Wien (OTS) - 

„Eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze gehören untrennbar zusammen. Wettbewerbsfähige Betriebe schaffen Beschäftigung, Wohlstand und soziale Sicherheit. Umso wichtiger ist eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft, die das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellt und tragfähige Lösungen ermöglicht - dabei ist August Wöginger seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner. Wir gratulieren ihm herzlich zu seiner Wiederwahl als Bundesobmann des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes“, so Wirtschaftsbund-Präsidentin Martha Schultz und Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es eine starke Zusammenarbeit aller Kräfte, die Verantwortung für den Standort Österreich tragen. Wir freuen uns darauf, diesen konstruktiven Weg gemeinsam fortzusetzen und die richtigen Rahmenbedingungen für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit voranzutreiben. August Wöginger wünschen wir für seine weitere Aufgabe viel Erfolg und alles Gute“, so Schultz und Graf abschließend.

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