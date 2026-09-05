ÖAAB-Bundestag: „Gu(s)t für die Zukunft“

Haag (OTS) -

Der Österreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB) hat heute, Samstag, seinen 29. ordentlichen Bundestag in der Mostviertelhalle in Haag (Niederösterreich) eröffnet. Unter dem Titel „Gu(s)t für die Zukunft“ richtet der ÖAAB den Blick auf die Herausforderungen und Chancen der Arbeitswelt von morgen.

Im Mittelpunkt steht die Wiederwahl von ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger zum Bundesobmann. Mit klaren Zielen und einem starken Plan will der ÖAAB die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten und Österreich Gu(s)t in die Zukunft führen. Im Fokus stehen Leistung, soziale Sicherheit, faire Chancen und verlässliche Rahmenbedingungen – damit sich Leistung lohnt und Zusammenhalt Zukunft hat.

Zwtl.: Leistung, Wohlstand und Zusammenhalt

„Unser Land braucht auch in Zukunft Menschen, die Verantwortung übernehmen, anpacken und unseren Wohlstand sichern. Als ÖAAB wollen wir dafür die richtigen Rahmenbedingungen schaffen – für gute Arbeit, soziale Sicherheit und echte Chancen. Denn Zukunft entsteht nicht von selbst, sie wird von den Menschen gestaltet“, so August Wöginger anlässlich des Bundestags.

„Der ÖAAB steht für alle, die unser Land Tag für Tag tragen. Leistung schafft Wohlstand, Wohlstand schafft soziale Sicherheit und soziale Sicherheit schafft Zusammenhalt. Dafür stehen wir – mit klaren Zielen und einem starken Plan für die kommenden Jahre, damit Leistung Zukunft hat und Österreich Gu(s)t in die Zukunft geht.“

Persönlich anwesend sind Innenminister Gerhard Karner, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie Claudia Bauer, Staatssekretär Alexander Pröll, ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl, ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie zahlreiche Abgeordnete aus Nationalrat, Bundesrat und Europäischem Parlament. ÖAAB-Generalsekretär und Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner führt durch das Programm.

Zwtl.: Tradition verpflichtet – Zukunft gestalten

Der ÖAAB wurde am 14. April 1945 in Wien gegründet und ist damit drei Tage älter als die Österreichische Volkspartei. Als eine der Triebfedern bei der Gründung der ÖVP prägt der ÖAAB die Arbeitnehmerpolitik in Österreich seit mehr als acht Jahrzehnten mit.

Tradition bedeutet für den ÖAAB vor allem Verantwortung für die Zukunft: Die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändern sich mit der Arbeitswelt. Der ÖAAB will diesen Wandel aktiv mitgestalten und auch künftig eine starke Stimme für jene sein, die Österreich durch ihre tägliche Arbeit tragen.