Ingrid Korosec zum Tod von Erni Mangold: „Eine große Österreicherin, die uns gezeigt hat, dass Alter kein Stillstand sein muss“

Wien (OTS) -

Der Tod von Erni Mangold erfüllt mich mit großer Trauer. Mit ihr verliert Österreich eine außergewöhnliche Schauspielerin, eine starke Persönlichkeit und eine Frau, die sich bis ins hohe Alter ihre Neugier, ihre Eigenständigkeit und ihren Lebensmut bewahrt hat.

Erni Mangold hat mich besonders beeindruckt, weil sie nie bereit war, sich auf ihr Alter reduzieren zu lassen. Sie hat gearbeitet, gelehrt, gespielt und sich eingemischt – und das über Jahrzehnte hinweg. Noch mit 90 Jahren stand sie auf der Bühne. Ihr beruflicher Weg zeigt eindrucksvoll, wie viel Erfahrung, Können und Kreativität gerade im Alter in unserer Gesellschaft vorhanden sind.

Für mich war sie damit weit mehr als eine große Schauspielerin. Sie war auch eine wichtige Zeitzeugin und ein Vorbild für viele Menschen – gerade für ältere Menschen, die sich nicht zurückziehen, sondern weiterhin mitten im Leben stehen wollen.

Ihr Lebensweg erinnert uns daran, dass wir Menschen nicht nach ihrem Geburtsjahr beurteilen dürfen. Alter bedeutet nicht automatisch Rückzug oder Passivität. Erni Mangold hat uns vorgelebt, dass man sich seine Neugier, seine Unabhängigkeit und seinen Gestaltungswillen bis ins hohe Alter bewahren kann.

Ich bin dankbar, dass wir eine solche Persönlichkeit erleben durften. Erni Mangold wird uns fehlen – auf der Bühne, im Film und vor allem als unverwechselbare Persönlichkeit.

Mein Mitgefühl gilt ihren Angehörigen, Freunden und allen, die ihr beruflich und persönlich verbunden waren.