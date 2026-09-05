Windkraft erreicht im Sommer neuen Rekord

Wien (OTS) -

Nach einem starken Juli erreicht die österreichische Windkraft auch im August eine Rekordmarke. Gerade im heißen und trockenen Sommer zeigt sich die Bedeutung einer breit aufgestellten, heimischen Stromversorgung.

Die österreichische Windkraft hat in diesem Sommer besonders stark zur Stromversorgung beigetragen. Bereits der Juli war der zweitbeste Windkraft-Juli der vergangenen zwölf Jahre, im August wurde nun die höchste Windstromerzeugung in einem August seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. Damit zeigte die Windkraft gerade während eines von extremer Hitze und Trockenheit geprägten Sommers eine starke und verlässliche Erzeugung.

„Dieser Sommer zeigt eindrücklich, wie wichtig ein breiter Mix aus heimischer Stromerzeugung ist. Während Hitze und Trockenheit andere Teile des Energiesystems unter Druck setzen, liefert die Windkraft auch im Hochsommer zuverlässig Strom. Nach dem starken Juli folgt jetzt ein neuer August-Rekord. Das ist ein wichtiges Signal für eine sichere und unabhängige Energieversorgung“, sagt IG Windkraft-Geschäftsführer Florian Maringer.

Rekordsommer für die Windkraft

Im Juli 2026 wurde um rund 31 Prozent mehr Windstrom erzeugt als im Durchschnitt der vergangenen zwölf Jahre. Damit war der Juli der zweitbeste Juli dieses Zeitraums. Auch im August setzte sich die starke Entwicklung fort: Mit 572 GWh Windstrom wurde ein neuer August-Rekord erreicht.

In den Monaten Juli und August zusammen deckte die Windkraft damit knapp 14 Prozent des österreichischen Stromverbrauchs.

Auch über das gesamte bisherige Jahr liegt die Windstromerzeugung deutlich über dem langjährigen Niveau. Seit Jahresbeginn wurden bereits 4 Prozent mehr Windstrom erzeugt als im Vorjahr im selben Zeitraum. Gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen zwölf Jahre liegt die Windstromerzeugung heuer bereits fast 23 Prozent höher.

Windkraft deutlich vor Gaskraft

Wie stark die Windkraft mittlerweile zur österreichischen Stromversorgung beiträgt, zeigt auch der Vergleich mit fossiler Stromerzeugung: Im Sommer lieferte die Windkraft fast achtmal so viel Strom wie die heimischen Gaskraftwerke. Von Jänner bis August erzeugte die Windkraft bereits knapp 40 Prozent mehr Strom als alle österreichischen Gaskraftwerke zusammen.

„Die Zahlen zeigen klar: Heimische Windkraft ist längst ein zentraler Bestandteil unserer Stromversorgung. Je stärker wir Wind und Sonne gemeinsam mit Wasserkraft, Netzen und Speichern ausbauen, desto unabhängiger werden wir von fossilen Energieimporten“, so Maringer.

Über die IG Windkraft

Die IG Windkraft ist die Interessenvertretung der österreichischen Windbranche. Heimische Windräder versorgen schon heute rund 2,75 Millionen Haushalte im Land mit sauberem, unabhängigem und günstigem Strom. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage befürworten 83 % der Österreicher: innen den Ausbau der Windenergie. Die IG Windkraft repräsentiert rund 180 in den Regionen verankerte, meist mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieform – von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die österreichische Windbranche beschäftigt etwa 8.000 Menschen und hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 1,2 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet. Durch Milliarden-Investitionen stärkt sie den heimischen Wirtschaftsstandort.