Neues ÖIF-Factsheet: 26 % der Schüler/innen mit nicht-deutscher Umgangssprache

Wien (OTS) -

Im Schuljahr 2024/25 besuchten rund 1,14 Millionen Kinder und Jugendliche eine Schule in Österreich. 238.500 bzw. 20,9 % von ihnen hatten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Schüler/innen insgesamt um 11.526; dieser Zuwachs entfiel vollständig auf Schüler/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (+11.949), während die Zahl österreichischer Schüler/innen leicht zurückging (-423). Das zeigt das neue Factsheet „Schule und Integration“, in dem der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) die aktuellsten Daten zu Schule, Sprache, Deutschförderung und jugendlicher Bevölkerung in Österreich gebündelt hat. Das Factsheet steht auf der ÖIF-Website zum Download zur Verfügung. Interaktive Grafiken und Datenvisualisierungen zu den aktuellen Zahlen und Entwicklungen rund um Asyl, Migration und Integration stellt der ÖIF auf www.integrationsdaten.at bereit.

Rund 400.000 Jugendliche mit ausländischer Staatsangehörigkeit / Syrer/innen größte Gruppe

Im Jahresdurchschnitt 2025 hatten von 1,77 Millionen Jugendlichen unter 20 Jahren in Österreich rund 509.800 (29 %) einen Migrationshintergrund. Davon hatte ein Drittel (rund 163.600 Personen) einen Geburtsort im Ausland (erste Generation) und zwei Drittel (rund 346.200) waren in Österreich geborene Nachkommen im Ausland geborener Eltern (zweite Generation). Eine ausländische Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2026 insgesamt 396.800 Jugendliche unter 20 Jahren. Die größte Gruppe stellten syrische Staatsangehörige mit rund 46.300 Jugendlichen, gefolgt von rumänischen (42.300), deutschen (29.500) und ukrainischen Staatsangehörigen (27.700).

Anteil ausländischer Schüler/innen seit 2006 mehr als verdoppelt

Im Schuljahr 2024/25 besuchten insgesamt 1.142.462 Kinder und Jugendliche eine Schule in Österreich. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Schüler/innen damit um 11.526. Der Zuwachs entfiel vollständig auf Schüler/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit (+11.949), während die Zahl der österreichischen Schüler/innen leicht sank (-423).

Insgesamt hatten rund 238.500 Schüler/innen und damit rund 21 % der Schüler/innen eine ausländische Staatsangehörigkeit. 2006/07 waren es noch 9,2 %. Damit hat sich ihr Anteil innerhalb von knapp zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt.

Anteil der Schüler/innen mit nicht-deutscher Umgangssprache: Deutliche Unterschiede zwischen Bundesländern

Im Schuljahr 2024/25 lag der Anteil der Schüler/innen mit nicht-deutscher Umgangssprache bei 26 %. Nachdem der Anteil über viele Jahre gestiegen war und 2021/22 mit 27 % seinen bisherigen Höchststand erreicht hatte, ging er in den darauffolgenden Schuljahren zurück. Im Bundesländervergleich zeigten sich deutliche Unterschiede: Wien verzeichnete mit 49 % den höchsten Anteil an Schüler/innen mit nicht-deutscher Umgangssprache, gefolgt von Vorarlberg mit 25 % und Salzburg mit 22 %. Die geringsten Anteile wiesen Tirol und Kärnten mit 17 % auf. Auch innerhalb Wiens zeigten sich deutliche Unterschiede: In Favoriten lag der Anteil bei 74 %, in der Inneren Stadt bei 22 %.

Mehr als die Hälfte der Wiener Schulanfänger/innen außerordentliche Schüler/innen

Im Schuljahr 2024/25 galten mehr als 50.800 Schüler/innen aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse als außerordentliche Schüler/innen. Ihr Anteil an allen Schüler/innen sank gegenüber dem Vorjahr leicht von 4,6 % auf 4,4 %, während die Zahl der Schüler/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im selben Zeitraum um 5,3 % stieg. Besonders hoch war der Anteil außerordentlicher Schüler/innen an Volksschulen mit rund 11 %; in Wien lag er bei rund 20 %.

Besonders deutlich zeigt sich der Deutschförderbedarf bei Wiener Schulanfänger/innen: Bei Schulanfänger/innen der 0. und 1. Schulstufe in Wien galt im Schuljahr 2025/26 mehr als die Hälfte aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse als außerordentliche/r Schüler/in. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Wiener Bezirken: Der Anteil reichte von rund 20 % in Mariahilf bis 77 % in Margareten.

Eine interaktive Darstellung zum Anteil außerordentlicher Schüler/innen in den einzelnen Bezirken Österreichs stellt der ÖIF auf www.integrationsdaten.at bereit.

42 % mit islamischem Religionsbekenntnis an öffentlichen Wiener Pflichtschulen – deutliche Unterschiede nach Schultyp

Im Schuljahr 2025/26 besuchten rund 114.000 Schüler/innen öffentliche Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnische Schulen in Wien. 42 % der Schüler/innen hatten ein islamisches Religionsbekenntnis und stellten damit die größte religiöse Gruppe dar. 33 % gehörten einer christlichen Glaubensgemeinschaft an, darunter 17 % der römisch-katholischen und 14 % der orthodoxen Kirche; 23 % waren ohne Bekenntnis. Je nach Schultyp zeigten sich deutliche Unterschiede: An Mittelschulen und Polytechnischen Schulen lag der Anteil von Schüler/innen mit islamischem Religionsbekenntnis bei rund 49 % bzw. 47 %. An Volksschulen hatten 39 % der Schüler/innen ein islamisches Religionsbekenntnis. 31 % der Volksschüler/innen hatten ein katholisches oder orthodoxes Bekenntnis, 26 % waren ohne Bekenntnis.

Über das ÖIF-Factsheet

Das neue ÖIF-Factsheet „Schule und Integration“ liefert die aktuellsten verfügbaren Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Schule und Integration. Grundlage sind u.a. Daten von Statistik Austria, Bildungsdirektionen, dem Bundesministerium für Bildung sowie dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Ergänzend werden Ergebnisse aus aktuellen Studien zum Thema Bildung und Jugend dargestellt. Das neue ÖIF-Factsheet „Schule und Integration“ steht auf der ÖIF-Website zum Download zur Verfügung.