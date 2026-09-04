  • 04.09.2026, 19:00:32
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FPÖ – Schnedlitz: „Verlierer-Ampel setzt Schlaraffenland für ausländische Großfamilien fort, kürzt aber bei der eigenen Bevölkerung!“

Geplante Sozialhilfe-Reform belässt Pull-Faktor für illegale Einwanderer

Wien (OTS) - 

Die von SPÖ-Sozialministerin Schumann und der Verlierer-Koalition geplante Reform der Sozialhilfe ist ein weiterer Anschlag auf den österreichischen Sozialstaat und ein fatales Signal an illegale Einwanderer in aller Welt, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz. „Das ist ein Wahnsinn. Anstatt die himmelschreienden Missstände im System endlich zu beseitigen, wird Österreich weiter ein Schlaraffenland für ausländische Großfamilien bleiben. Diese sogenannte Reform ist nichts anderes als eine Einladung an die ganze Welt, in unser Sozialsystem einzuwandern, während unsere eigenen Leute, die dieses System finanzieren, eiskalt im Stich gelassen und von dieser Verlierer-Ampel auch noch ein Belastungspaket nach dem anderen umgehängt bekommen“, so Schnedlitz.

Für den freiheitlichen Generalsekretär sei es ein untragbarer Zustand, dass unter Skandale wie jenem einer syrischen Großfamilie in Wien, die 9.000 Euro pro Monat an Sozialhilfe kassiert, kein endgültiger Schlussstrich gezogen werde: „Fälle wie dieser sind die absurde Spitze des Eisbergs. Eine Regierung, die diese himmelschreiend ungerechten Zustände nicht in der Sekunde abdreht, begeht Verrat an unserer Bevölkerung!“ Besonders perfide sei die gleichzeitige Kürzungsorgie bei der eigenen Bevölkerung. „Auf der einen Seite bleiben offenbar die Sozialtöpfe für Einwanderer prall gefüllt, die noch nie einen Cent in unser System eingezahlt haben. Auf der anderen Seite wird bei unseren Pensionisten, die dieses Land aufgebaut haben, bei unseren Familien und bei den Leistungsträgern, die unser Land trotz des totalen Regierungsversagens am Laufen halten, der brutale Sparstift angesetzt. Das ist eine Politik der Ungerechtigkeit und unzumutbar!“, erklärte Schnedlitz.

„Dieser Spuk wird nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl und einer starken FPÖ-geführten Bundesregierung ein Ende haben. Wir werden die ‚Festung Österreich‘ errichten und unser Sozialsystem schützen. Es gilt der Grundsatz: Unser Geld für unsere Leut‘! Wer arbeitet und leistet, wird belohnt. Wer sich auf Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben machen will, hat in Österreich nichts verloren. Wir werden wieder für Gerechtigkeit sorgen!“, so der FPÖ-Generalsekretär.

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