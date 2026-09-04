- 04.09.2026, 15:31:33
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AVISO: Preisverleihung „Zivildiener des Jahres 2026“ mit Bundesministerin Bauer
Am Dienstag, den 8. September 2026, lädt Bundesministerin Claudia Bauer zur Preisverleihung der Zivildiener des Jahres 2026 ins Bundeskanzleramt. Neben dem Bundessieger wird pro Bundesland ein Zivildiener des Jahres ausgezeichnet.
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.
Termin für Medien:
18.00 - 19.00 Uhr
PREISVERLEIHUNG
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 17.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202713
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