  • 04.09.2026, 15:16:32
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Ohne Ärztinnen und Ärzte geht’s nicht

Kampagne der Österreichischen Ärztekammer legt den Fokus auf die Unersetzbarkeit ärztlicher Leistungen und Expertise.

Diese Straßenbahn im Kampagnendesign wird in den kommenden Monaten in Wien unterwegs sein.
Wien (OTS) - 

Ärztinnen und Ärzte betreuen täglich hunderttausende Menschen und erleben jeden Tag, worauf es in der medizinischen Versorgung und in der Gesundheitspolitik ankommt. Das macht die Leistung und die Expertise der Ärztinnen und Ärzte unersetzbar. Das ist die Kernaussage, die der neue Fokus der Kampagne „Wir Ärztinnen. Wir Ärzte. Immer an Ihrer Seite“ transportiert. „Wir fühlen uns unseren Patientinnen und Patienten verpflichtet und setzen uns daher dafür ein, dass ihre hochqualitative Versorgung auch in Zukunft gesichert ist“, schildert Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, die Motivation hinter der Kampagne. Aus diesem Grund gelte es, der Aushöhlung des Gesundheitssystems Einhalt zu gebieten. „Zunehmender Ökonomisierungsdruck erhöht die Gefahr, dass unser österreichisches Gesundheitssystem finanziell und qualitativ demontiert wird – das können wir nicht zulassen. Ärztinnen und Ärzte als Angehörige eines freien Berufs garantierten optimale Patientenversorgung und wir wollen auch in Zukunft immer für unsere Patientinnen und Patienten da sein. Ihr Vertrauen und unser Wissen sind der Grundstein für eine gute Behandlung“, so Steinhart.

Neben OOH-Elementen wie Plakaten und einer gebrandeten Straßenbahn wird die ÖÄK-Kampagne mit digitalen und Print-Elementen abgerundet.

SERVICE: Alle Informationen finden Sie auf www.aerztekammer.at/immer-an-ihrer-seite

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Vorschau Bild von Diese Straßenbahn im Kampagnendesign wird in den kommenden Monaten in Wien unterwegs sein. [Bild, 1.23MB]
Vorschau Bild von ÖÄK-Präsident Johannes Steinhart bei der Präsentation der gebrandeten Straßenbahn. [Bild, 1.31MB]

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