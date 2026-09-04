AVISO: Studienpräsentation „Was denkt Österreich“ mit Integrationsministerin Bauer

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 8. September 2026, um 9.00 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Bauer ins Bundeskanzleramt zur Präsentation der aktuellen Ergebnisse aus der ÖIF-Integrationsbefragung „Was denkt Österreich - Einstellungen zu den Themen Integration, Zusammenhalt und Zugehörigkeit“ mit Prof. Dr. Rudolf Bretschneider.



Termin für Medien:

9.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ mit Bundesministerin Bauer und Prof. Dr. Rudolf Bretschneider

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).