- 04.09.2026, 14:35:33
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AVISO: Studienpräsentation „Was denkt Österreich“ mit Integrationsministerin Bauer
Am Dienstag, den 8. September 2026, um 9.00 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Bauer ins Bundeskanzleramt zur Präsentation der aktuellen Ergebnisse aus der ÖIF-Integrationsbefragung „Was denkt Österreich - Einstellungen zu den Themen Integration, Zusammenhalt und Zugehörigkeit“ mit Prof. Dr. Rudolf Bretschneider.
Termin für Medien:
9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ mit Bundesministerin Bauer und Prof. Dr. Rudolf Bretschneider
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
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Bundespressedienst
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