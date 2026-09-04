  • 04.09.2026, 11:51:02
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Maurer zu Uni-Finanzierung: „Exzellenz braucht Planungssicherheit – Budgetrahmen für 2028-2030 rechtzeitig beschließen!“

Grüne Wissenschaftssprecherin warnt vor weiterer Verschleppung der Budgetentscheidung für den Hochschulbereich

Wien (OTS) - 

Anlässlich der heutigen Präsentation der Reformpläne der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) sowie der eindringlichen Appelle zahlreicher Rektorate in den letzten Tagen unterstützt Sigi Maurer, Wissenschaftssprecherin der Grünen, die Forderungen der Universitäten nach einer raschen und soliden Finanzierungsentscheidung für die Leistungsvereinbarungsperiode 2028–2030.

„Die Universitäten zeigen mit ihren Reformplänen Verantwortung und Gestaltungswillen. Aber auch Reformen können nicht ohne eine ausreichende und nachhaltige Budgetierung auf den Weg gebracht werden“, betont Maurer. „Wer Spitzenforschung, qualitativ hochwertige Lehre und die Ausbildung der Fachkräfte von morgen will, muss den Hochschulen auch die dafür notwendigen Mittel und verlässliche Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen.“

Bis Ende Oktober muss der finanzielle Rahmen für die Hochschulfinanzierung verbindlich festgelegt werden. Maurer fordert die Bundesregierung auf, diese Frist kompromisslos einzuhalten und Planungssicherheit zu schaffen: „Wir dürfen nicht denselben Fehler wie beim Forschungsfinanzierungsgesetz erleben, wo die Bundesregierung im letzten Herbst und Winter wichtige Entscheidungen verschleppt und letztlich das Gesetz gebrochen hat.“

Abschließend unterstreicht Maurer die transformative Rolle der Wissenschaft: „In Zeiten gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umbrüche sind unsere Universitäten das Fundament für Innovation, sozialen Fortschritt und Wohlstand. Ein Sparpaket auf dem Rücken der Forschung und Lehre wäre ein fataler Rückschritt für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Österreich. Wir Grüne werden uns im Parlament mit Nachdruck dafür einsetzen, dass der Wissenschaftsstandort die Mittel bekommt, die er braucht.“

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