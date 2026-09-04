SPÖ-Südtirolsprecherin Yildirim zum Jahrestag des Pariser Vertrags: „Fundament der Südtirol-Autonomie wird 80 Jahre alt“

Wien (OTS) -

„Am 5. September 1946 wurde der Pariser Vertrag zwischen Österreich und Italien unterzeichnet. Beim Festakt morgen in Meran demonstrieren wir dabei unsere tiefe Verbundenheit mit Südtirol. Denn auch wenn die volle Umsetzung der Südtirol-Autonomie noch viele Jahre gedauert hat, wurde mit dem Abkommen die Basis dafür geschaffen“, betont SPÖ-Südtirolsprecherin Selma Yildirim. ****

„Viele Jahre lang wurden Südtiroler:innen in Italien diskriminiert und eine Assimilierungspolitik betrieben. Mit dem Pariser Vertrag wurde erstmals der Schutz der deutschsprachigen Minderheit international verbrieft und die Schutzfunktion Österreichs verankert“, so Yildirim.

„Die Umsetzung ist dem beharrlichen Engagement zahlreicher Persönlichkeiten geschuldet. So hat etwa der damalige Außenminister Bruno Kreisky 1960 die Südtirol-Frage vor die UNO gebracht. Unser Auftrag ist es, diese diplomatische Tradition fortzusetzen. Die Schutzfunktion Österreichs für die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung nehmen wir nach wie vor sehr ernst. Südtirol kann sich auf Österreich verlassen“, sagt Yildirim.

Erst im Juni wurde nach jahrelangen Verhandlungen eine Autonomiereform beschlossen, die Kompetenzen wiederherstellt und die Autonomie künftig besser absichert. Für Yildirim ist außerdem die Zusammenarbeit über die EU und die Euregio von großer Bedeutung. „Ein Beispiel sind grenzüberschreitende Öffi-Tickets, die unmittelbar praktischen Nutzen für die Bürger:innen haben.“

Mit großer Aufmerksamkeit wird aktuell die Diskussion um die Neueinteilung des Senatswahlkreises Bozen-Unterland verfolg: „Für uns ist wichtig, dass die Vertretung der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung Südtirols im Parlament in Rom gesichert ist und bleibt“, betont die SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) wf/ls