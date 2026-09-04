  • 04.09.2026, 10:58:02
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  • OTS0061

AVISO: Studienpräsentation „Ausgaben für Elementarbildung und Kinderbetreuung in Österreich“

Pressekonferenz mit Familienministerin Bauer, Gemeindebundpräsident Pressl und ÖIF-Studienautor Kaindl

Wien (OTS) - 

Am Montag, den 7. September 2026, um 10.00 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Gemeindebundpräsident DI Johannes Pressl und Studienautor Dr. Markus Kaindl, Österreichisches Institut für Familienforschung (ÖIF), zur Präsentation der Studie „Ausgaben für Elementarbildung und Kinderbetreuung in Österreich“.

Termin für Medien:

10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: KIWI-Kindergarten, Wagramer Straße 25, 1220 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202713

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