Auslandskulturtagung 2026: Die Kraft transformativer Beziehungen

Wien (OTS) -

Wie stärkt Kultur- und Wissenschaftsdiplomatie Verbindungen in einer Welt im Wandel? Dieser Frage widmet sich die Auslandskulturtagung, die von 7. bis 9. September 2026 in Wien stattfindet. Die vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) ausgerichtete Tagung bringt Vertreterinnen und Vertreter der Österreichischen Kulturforen, Botschaften und Österreich-Bibliotheken sowie Partnerinnen und Partner aus Kunst, Kultur und Wissenschaft zusammen. Ein vielfältiges Programm aus Fachaustausch, Netzwerkveranstaltungen und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen beleuchtet dabei die unterschiedlichen Facetten der Auslandskultur. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass Begegnung, Dialog und Zusammenarbeit die zentralen Grundlagen einer zukunftsorientierten Kultur- und Wissenschaftsdiplomatie sind.

“The Art of Connection” in der Expedithalle Wien

Am 8. September lädt die Kultur- und Netzwerkveranstaltung "The Art of Connection" in der Expedithalle zum Austausch: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Staatssekretär Sepp Schellhorn empfangen dort Künstlerinnen und Künstler, die für die Vielfalt, Innovationskraft und internationale Ausstrahlung der österreichischen Kunst- und Kulturszene stehen. Im Mittelpunkt steht die Begegnung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturforen und Botschaften treffen auf kreative Köpfe aus dem In- und Ausland – ein Format, das das weltweite Netzwerk der Auslandskultur unmittelbar erlebbar macht.

„Politische Krisen, globale Machtverschiebungen und eine zunehmende Bedrohung der Demokratie verändern unsere Gesellschaften tiefgreifend. Gerade in solchen Zeiten brauchen wir Kunst, Kultur und Wissenschaft mehr denn je: Kunst schafft Verbindung, wo politische Debatten an ihre Grenzen stoßen, Wissenschaft gibt Orientierung, wo Unsicherheit wächst. Genau hier setzt die Auslandskultur an – mit einem weltweiten Netzwerk aus Botschaften, Kulturforen, Österreich-Bibliotheken und Österreich Instituten, das jährlich tausende Kunstschaffende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verbindet", so Staatssekretär Sepp Schellhorn.

Neues Auslandskulturkonzept 2026–2032 im Künstlerhaus Wien

Im Künstlerhaus Wien wird am 9. September das neue Auslandskulturkonzept 2026–2032 vorgestellt. Es legt die Ziele der kulturellen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit fest, wobei die Schwerpunkte auf der Freiheit der Kunst und Wissenschaft, dem Dialog, der Demokratie sowie der Stärkung der geistigen Resilienz liegen. Weitere Programmpunkte widmen sich der Literatur und Übersetzung im Zeitalter von Social Media und Künstlicher Intelligenz sowie den Auswirkungen von KI auf künstlerische und kulturelle Prozesse.

Die Auslandskulturtagung 2026 zeigt damit, wie Kultur- und Wissenschaftsdiplomatie aussehen kann, die internationale Verbindungen stärkt, Dialog ermöglicht und neue Räume für Zusammenarbeit schafft.