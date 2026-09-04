Schumannsteg saniert: Verbindungsbrücke zwischen den Bezirken Hernals und Währing wieder geöffnet

Wien (OTS) -

Die S-Bahn-Linie S45 der ÖBB verläuft teilweise entlang der Bezirksgrenze von Währing und Hernals. Zwischen den S-Bahn-Stationen Gersthof und Hernals verbindet der Schumannsteg – eine Brücke für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen – die beiden Bezirke über die Gleise hinweg. Das Bauwerk mit den klassischen Stadtbahn-Geländern aus der Schaffenszeit Otto Wagners ist außerdem Tragwerk einer wichtigen Fernwärmeleitung.

Sanierung nach Plan: Denkmalgeschütztes Bauwerk originalgetreu wieder instandgesetzt

Aus Sicherheitsgründen musste der in die Jahre gekommene, denkmalgeschützte Schumannsteg über den Sommer hinweg dringend saniert werden. Die aufwändigen Arbeiten konnten in nur gut fünf Monaten abgeschlossen werden. Am 4. September 2026 wird die Brücke wieder zur Nutzung freigegeben. „Die Sanierung des Schumannstegs war für die Wiener Netze ein besonderes Projekt“, erklärt Wiener Netze Geschäftsführer Gerhard Fida. „Eine Herausforderung war zweifellos das Erfordernis, das Tragwerk unserer Fernwärmeleitung zu sanieren und die denkmalgeschützten Elemente originalgetreu wieder aufzubauen.“ Im Zuge der Sanierung wurde außerdem der Zugang zur Brücke barrierefrei gemacht. „Gemeinsam mit unseren Projektpartnern ÖBB Infrastruktur, den planenden Ziviltechniker*innen und den ausführenden Bauunternehmen ist es uns gelungen, das komplexe Bauvorhaben in sehr kurzer Zeit umzusetzen“, ist Fida zufrieden.

Freie Fahrt: Schumannsteg mit 4. September wieder für die Nutzer*innen freigegeben

„Unsere Zielvorgabe für den Abschluss der Arbeiten war von Projektbeginn an die Woche vor Schulstart in Wien“, sagt Fida. „Mit der heute erfolgten Freigabe der Brücke ist uns eine Punktlandung gelungen.“

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