SPÖ-Moitzi: Koralmbahn ist schon jetzt eine Erfolgsgeschichte für Österreich

Wien (OTS) -

Mit der Eröffnung der Koralmbahn im Dezember 2025 ging erstmals seit über 100 Jahren eine völlig neue Bahnstrecke in Österreich in Betrieb. Für SPÖ-Verkehrssprecher und Verkehrsausschuss-Obmann im Parlament Wolfgang Moitzi, der Zahlen von den ÖBB erfragt hat, zeigt die Zwischenbilanz: Die Koralmbahn ist ein voller Erfolg. „Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Halbjahr 2026 fuhren rund 7.000 Fahrgäste pro Tag mit der ÖBB über die Koralmbahn. Mittlerweile sind es bereits rund 10.000 Fahrgäste. Die neue Verbindung ist eine echte Verbesserung und vor allem für den Süden Österreichs eine echte Errungenschaft.“ ****

„Insgesamt fließen über 13 Milliarden Euro in den Ausbau der Südstrecke. Die Zahlen zeigen, dass sich die Investitionen lohnen. Wir investieren massiv in die Schiene, bauen das Angebot aus und schaffen damit für viele eine echte Alternative zum Auto. Die Koralmbahn ist der Beweis, dass sich Investitionen in gute Infrastruktur für die Menschen auszahlen“, betont Moitzi.

Und auch abseits der Südstrecke geht vieles voran. Mit dem neuen Interregio-Liniennetz erlebt der inneralpine Bahnverkehr seit Dezember 2025 einen enormen Aufschwung. Im 1- bzw. 2-Stunden-Takt verbinden Interregio-Züge etwa Linz (IR Pyhrn), Graz und Innsbruck (IR Ennstal), Graz und Maribor (IR Mur-Drau), Graz und Klagenfurt (IR Aichfeld) sowie Salzburg und Wörgl (IR Pinzgau). Auf einem Großteil der Linien sind bereits neue, barrierefreie Züge samt eigenem 1.-Klasse-Bereich unterwegs. Aber auch hier geht der Ausbau weiter: Ab 2028 soll mit dem Railjet M schrittweise die nächste Fahrzeuggeneration zum Einsatz kommen und noch mehr Kapazität und Komfort bringen. (Schluss) mf/ls