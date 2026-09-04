Monika Helfers letzter Roman erscheint in der „Presse“

Wien (OTS) -

In den letzten Monaten ihres Lebens arbeitete Monika Helfer an einem Fortsetzungsroman für das „Spectrum“, die essayistische Wochenendbeilage der „Presse“. Kurz vor ihrem Tod vollendete sie das letzte von insgesamt 56 Kapiteln.



Als die „Spectrum“-Redaktion die viel gelesene und geschätzte Autorin Anfang Mai fragte, ob sie sich vorstellen könne, einen Fortsetzungsroman zu schreiben, kam ihre Antwort prompt: „Ich schreibe so gerne Geschichten. Wie viele Folgen soll er haben? Wann soll er beginnen?“ Auch der Titel war bald gefunden: „Kreuzers Kinder“.



In den darauffolgenden Monaten arbeitete Monika Helfer intensiv an dem Roman. Ihr Mann Michael Köhlmeier erinnert sich: „Es war eine sehr glückliche Zeit für uns. Sie schrieb, ich schrieb. Am Abend lasen wir einander vor. Bevor sie die erste Folge abschickte, wollte sie den ganzen Roman fertig haben.“

Monika Helfer starb am 2. August an den Folgen eines Sturzes in ihrem Garten in Hohenems. Wenige Tage zuvor hatte sie das letzte der 56 Kapitel fertiggestellt, genug Folgen für ein Jahr und einen Monat.



„Ich war so glücklich, dass sie zugesagt hat“ , sagt Bettina Eibel-Steiner, Leiterin des „Spectrum“. „Mitte August wollten wir uns für ein Interview treffen, damit sollte der Fortsetzungsroman groß angekündigt werden. Dazu ist es nicht mehr gekommen.“

Ein zarter Roman über ein düsteres Familiengeheimnis



In „Kreuzers Kinder“ treffen drei Geschwister aufeinander. Vor dreißig Jahren starben ihre Eltern eines gewaltsamen Todes. Die jüngste der drei fand sie blutüberströmt im Ehebett. Was ist damals geschehen? Wie konnte es so weit kommen? Und wie sind Rosa, Emma und Josef mit diesem Trauma umgegangen?



„Es ist ein sehr zarter Roman rund um ein düsteres Thema, so wie Monika Helfer ja immer zart ist, wenn sie schreibt – auch wenn das, was sie zu erzählen hat, nichtsbeschönigt“ , so Bettina Eibel-Steiner. „Sie hatte die rare Gabe, menschenfreundlich zu sein, obwohl sie unsere dunklen Seiten genau sah.“

„Kreuzers Kinder“ erscheint wöchentlich ab 12. September jeden Samstag im „Spectrum“ der „Presse“-Printausgabe und auf diepresse.com.

Weitere Informationen:

diepresse.com/monikahelfer