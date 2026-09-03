  • 03.09.2026, 13:38:32
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Koza/Grüne: „Überarbeitung der ‚Hitzeschutz‘-Verordnung gleich für Ausweitung auf andere Bereiche nutzen!“

Dringender Reformbedarf auch bei Arbeit in Innenräumen und für Erntehelfer:innen

Wien (OTS) - 

„Dass Sozialministerin Schumann heute ihre eigene Hitzeschutzverordnung für Arbeit im Freien verbessern und nachschärfen will, ist so notwendig wie unterstützenswert. Dabei darf es allerdings nicht bleiben – auch bei Arbeit in Innenräumen besteht dringender Handlungsbedarf. Da fehlen bis jetzt entsprechende Initiativen seitens der Regierung“, so Markus Koza, Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen, angesichts der Ankündigungen von Sozialministerin Schumann heute in Ö1.

Besonders dringend sei der Handlungsbedarf bei Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen. „Besonders in diesen Einrichtungen sind Maßnahmen gegen extreme Hitze notwendig – nicht nur zum Schutz der Kinder sowie kranker und älterer Menschen, also besonders vulnerabler Gruppen – sondern auch, um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in diesen Bereichen einigermaßen erträglich zu gestalten. Hier besteht höchster Handlungsbedarf“, fordert Koza die Regierung auf, das nächste Jahr für wirksame Initiativen zu nutzen.

Besonders dringlich seien, so Koza weiter, auch umfassende Hitzeschutzmaßnahmen für Erntehelfer:innen: „Was hier die letzten Tage die sezonieri-Kampagne gemeinsam mit der Gewerkschaf PRO-GE dankenswerterweise ans Tageslicht befördert hat, muss alle Alarmglocken schrillen lassen: Lange Arbeitszeiten bei schwer gesundheitsgefährdenden Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad belegen den massiven Handlungsbedarf. Menschen, die mit ihrer schweren Arbeit dafür sorgen, dass wir täglich frische und gute Lebensmittel am Tisch haben, haben ein Recht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und bestmöglichen Hitzeschutz. Die Sozialministerin ist aufgerufen, dazu raschestmöglich in Verhandlungen mit Sozial- und Koalitionspartnern zu treten. Es zählen keine Ankündigungen, sondern nur, was umgesetzt wird“, schließt Koza.

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