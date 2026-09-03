„Wien-Süd“: Totalsanierung und Dekarbonisierung in der Bestandsanlage Josef-Bierenz-Gasse 12-14, Wiener Neustadt

Wiener Neustadt, 2. September 2026 (OTS) -

Die totalsanierten und dekarbonisierten Wohnhäuser in der Wiener Neustädter Josef-Bierenz-Gasse 12-14 wurden am 2. September 2026 im Rahmen einer feierlichen Schlüsselübergabe an die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Diese fand im Beisein der Geschäftsleitung der „Wien-Süd“, Bürgermeister Schneeberger und Vertreterinnen und Vertretern der Stadt sowie der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner statt.

Für die „Wien-Süd“ stellen die beiden totalsanierten und dekarbonisierten Wohnhäuser ein Pilotprojekt dar: Die beiden Wohnhäuser wurden ursprünglich 1993 fertiggestellt und das erste Mal an die Mieterinnen und Mieter übergeben. Damals entsprachen sie den Anforderungen, die an den sozialen, leistbaren Wohnbau auf hohem Niveau gestellt wurden. – Die Zeiten und damit die Rahmenbedingungen haben sich geändert: Vor dem Hintergrund des Klimawandels wurde von der „Wien-Süd“ beschlossen, die ohnehin geplante Sanierung nicht nur zu nutzen, Anstehendes umzusetzen, sondern darüber hinaus ein Pilotprojekt im Bestand zu starten und die beiden Häuser komplett zu dekarbonisieren.

So betonte Christof Anderle, Vorstand der „Wien-Süd“, in seiner Begrüßungsrede, dass dies „Für uns als Bauträger das erste, aber sicher nicht das letzte umfassende Dekarbonisierungsprojekt ist. Durch die Unterstützung mit Wohnbauförderungsmitteln beträgt die leistbare Miete ca. 10,80 Ꞓ/m2 WNF bei Eigenmitteln von unter 200,- Ꞓ/m2 WNF. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung durch das Land Niederösterreich und auch einen besonderen Dank an die Stadt Wiener Neustadt!“

Konkret wurde hier das alte Gasheizsystem auf Luftwärmepumpe umgerüstet. Sie werden durch die neuerrichteten PV-Anlagen am Dach der beiden Wohnhäuser mit Energie gespeist. Aber nicht nur die Komplettumstellung des Energiebereichs wurde im Rahmen der Komplettsanierung umgesetzt, gleichzeitig wurden alle Wohnungen von Zentral- auf Fußbodenheizung umgestellt. Zur Unterstützung der Wärmepumpen wurden auch auf den 30 neu errichteten Carports PV- Module aufgebracht, deren Leistung die öffentliche Beleuchtung und den Energiebedarf der Wärmepumpen abdeckt.

In den beiden Wohnhäusern wurden die gesamten Elektro- und Sanitärinstallationen erneuert und jene Einheiten, die bis dato noch keine Balkone hatten, wurden mit vorgehängten ausgestattet, wodurch eine immense Aufwertung der Wohnqualität gewährleistet wird. Die Anbringung von elektrisch betriebenem Sonnenschutz hilft, die Raumtemperatur zu regulieren.

Das Außenraumkonzept wurde in Kooperation mit „Natur im Garten“ völlig neu erarbeitet. Busch- und Baumpflanzungen, die als Beschattungselemente für Spiel- und Aufenthaltsbereiche konzipiert wurden, beeinflussen das Mikroklima merkbar und lassen es an heißen Tagen fühlbar kühler wirken. Ebenfalls ein wesentlicher Punkt im Bereich der klimafitten Neuausrichtung des Bestands in der „Porsche-Siedlung“ war das Etablieren von Tanks, die ein aktives Regenwassermanagement ermöglichen: Durch das Auffangen von „überschüssigem“ Regenwasser wird ein Teil der Bewässerung der Freiflächen abgedeckt. Die Begrünung der Dachbereiche gewährleistet einen natürlichen Temperaturausgleich und damit eine teilweise Kühlung der Wohnhausanlage.

Auf den ebenerdigen Grünflächen wurden Pflanztröge für Urban Gardening aufgestellt. Sie dienen nicht nur dem „Garteln“ im unmittelbaren Wohnumfeld, sondern auch dem Austausch unterschiedlicher sozialer Schichten und damit einer sozialen Durchmischung und Stärkung der Hausgemeinschaft. Flankiert werden diese Maßnahmen von „Naschhecken“ für Kinder mit Ribisel oder Johannisbeersträuchern.

Sämtliche Stellplätze sind für E-Mobilität vorgerüstet. Um diese Flächen zu entsiegeln wurden sie mit Rasengittersteinen ausgestattet. Zwei freistehende Fahrradabstellräume ergänzen das Mobilitätskonzept für die Wohnhausanlage.

Insgesamt wurden die Voraussetzungen für dieses Pilotprojekt als gemeinschaftlicher Prozess von Genossenschaft und Bewohnerinnen und Bewohnern gestaltet, um all diese umfangreichen Maßnahmen zur Zufriedenheit aller verwirklichen zu können.

In seiner Rede betonte auch Bürgermeister Schneeberger die Wichtigkeit des Zusammenhalts der Gemeinschaft in der Stadt Wiener Neustadt: “Ein Dank an die `Wien-Süd´ für die Umsetzung dieses Projekts. Sie, als Bewohnerinnen und Bewohner leben jetzt in einem Haus, das nach den nachhaltigsten Konzepten adaptiert wurde, damit Sie in diesem Haus Lebensqualität haben. Eine Lebensqualität, die ich mir gemeinsam mit unserem Vizebürgermeister, Rainer Spenger, wünsche. Und wir wünschen uns auch, dass die Nachbarn einander kennen und eine nachhaltige Gemeinschaft bilden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Zuhause.“