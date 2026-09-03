  • 03.09.2026, 12:21:32
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Florian Brantner wird CPO von SOS-Kinderdorf Österreich

Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf Österreich hat Florian Brantner zum Chief Program Officer (CPO) bestellt. Er wird gemeinsam mit CEO Carolin Porcham die Geschäftsführung bilden und die Verantwortung für Programme, Angebote und Standorte von SOS-Kinderdorf übernehmen.

Mit Florian Brantner ist unsere Geschäftsführung wieder vollständig besetzt. Er bringt die fachliche Kompetenz und Führungserfahrung mit, die wir für die weitere Entwicklung von SOS-Kinderdorf Österreich brauchen“, sagt Friedrich Santner, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Florian Brantner ist Sozialpädagoge und Sozialmanager und verfügt über langjährige Führungs- und Managementerfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in sozialen Dienstleistungsorganisationen. Zuletzt war der 46-jährige in der Geschäftsleitung der Lebenshilfe NÖ für die Mitarbeitenden an 50 Standorten verantwortlich. Beruflich hat sich Brantner auf die Weiterentwicklung von Organisationen und Standorten spezialisiert, neue soziale Angebote aufgebaut und Veränderungsprozesse begleitet.

Hr. Brantner folgt ab 1. Oktober 2026 auf Wolfram Brugger, der die Funktion interimistisch übernommen hatte. Der Aufsichtsrat dankt Hrn. Brugger für seinen Einsatz und die verlässliche Führung während der Übergangszeit.

Ein Pressefoto steht Ihnen auf unserer Website zum Download zur Verfügung: https://www.sos-kinderdorf.at/presse/pressefotos/fotos

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